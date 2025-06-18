Vitor Pereira İki Talip Buldu

PORTEKİZ DEVLERİNDEN VİTOR PEREİRA’YA TALEP

İki dönem boyunca Süper Lig’de Fenerbahçe’yi yönetmiş olan Vitor Pereira, şu anda Premier Lig takımı Wolverhampton’ın başında yer alıyor. Ancak, Portekizli teknik adama iki sürpriz talip belirlendi. Sun Sport’un haberine göre, Benfica ve Sporting, Vitor Pereira’yı gelecek sezon takımlarının başına getirmek üzere plan yapıyor.

BENFİCA VE SPORTİNG’İN İLGİSİ

Habere göre, Benfica yönetimi Vitor Pereira ile iletişim kurdu. Sporting ise Pereira’nın mevcut durumunu yakından takip ediyor. Sporting’in, takıma katmak istediği hocalar arasında iki ismin daha bulunduğu ve bu konuda kısa zamanda bir karar vereceği ifade ediliyor.

WOLVERHAMPTON’IN PLANLARI

Öte yandan, Wolverhampton kulübü Pereira’yı bırakmak istemiyor. İngiliz ekibi, 56 yaşındaki teknik adamla başarılı bir grafik çizen performansı sebebiyle yeni bir sözleşme imzalamayı hedefliyor. Pereira’nın geleceği ise futbol dünyasında merakla bekleniyor.