Vitor Pereira, Wolves ile başarıya ulaştı

VITOR PEREIRA TARİH YAZIYOR

İngiltere Premier League ekibi Wolverhampton’ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Premier Lig’de çarpıcı bir başarı gösteriyor. Takımın başına geçtiğinde 19. sırada yer alan ve küme düşme tehdidi yaşayan Wolves, Pereira ile yeniden ivme kazandı. Pereira ve oyuncuları, nisan ayında oynadıkları 5 maçı da kazanarak toplamda 15 puan topladı.

WOLVES KÜME DÜŞMEKTEN KURTULDU

Son 8 maçta yalnızca 1 kez mağlup olan Wolverhampton, puanını 41’e çıkararak 13. sıraya yükseldi ve küme düşme korkusunu geride bıraktı. Pereira’nın liderliğinde takım, ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı başardı.

PEREIRA’NIN GEÇMİŞİ VE BAŞARILARI

Vitor Pereira, 2015-16 ve 2021-22 sezonlarında Fenerbahçe’de görev almış bir isimdir. Sarı-lacivertli ekiple çalıştığı ilk sezonunda 2.07 puan ortalaması yakalayan tecrübeli teknik direktör, son döneminde ise 1.60 puan ortalaması ile mücadele ederek dikkat çekmişti.