MAÇIN SONUCU

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup’un 23. haftasında Bozüyük Vitraspor, deplasmanda Yalovaspor’la karşılaştı ve maçı 2-1 kazanmayı başardı.

İLK YARIDA YAŞANANLAR

Maçın ilk devresinde Yalovaspor’un oyuncusu, 29. dakikada topu rakip filelere göndererek takımı 1-0 öne geçirdi. Ancak Vitraspor, 45. dakikada Oğuz Tavsamaz’ın attığı golle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA VİTRASPOR’UN ÜSTÜNLÜĞÜ

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Bozüyük Vitraspor, Hakan Demir’in 56. dakikada attığı golle skoru 2-1’e taşıdı. Maçta başka gol olmayınca Vitraspor, Yalovaspor’u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Vitraspor puanını 28’e yükseltti. 24. haftada Vitraspor, sahasında Yeşil Yalovaspor’u konuk edecek.