Viviani, TUR 2025’i kazandı

KAZANAN VİVİANİ OLDU

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2025) yedinci etabında, Lotto takımında mücadele eden İtalyan bisikletçi Elia Viviani birinci oldu. Selçuk ile Çeşme arasında gerçekleştirilen etapta, bisikletçiler toplamda 144.2 kilometre pedal çevirdi. 36 yaşındaki Viviani, zorlu ve çekişmeli anlara sahne olan parkuru 3 saat 22 dakika 4 saniyelik zamanla tamamladı. Etabın ikincisi, Uno-X Mobility takımından Norveçli sporcu Alexander Kristoff olurken, üçüncülüğü Wagner Bazin WB takımından İtalyan sporcu Davide Persico elde etti.

11 YIL SONRAKİ GALİBİYETİ

Elia Viviani, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 11 yıl aradan sonra bir etap zaferi elde etti. Önceki ve son etap galibiyetini ise 2 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen 50. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Marmaris-Bodrum etabında kazanmıştı. Bu zaferle birlikte Viviani, uzun bir aranın ardından podyuma dönmüş oldu.

LİDER POELS’İN ÜSTÜNLÜĞÜ DEVAM EDİYOR

Genel klasmanda liderliğini sürdüren XDS Astana takımının Hollandalı bisikletçisi Wout Poels, son etapta da turkuaz mayosunu giyecek. Yedinci etabı 37. sırada tamamlayan Poels, toplamda 21 saat 21 dakika 26 saniyelik süreyle liderliğini korudu. En yakın rakibi olan takım arkadaşı Harold Martin Lopez’in 16 saniye önünde bulunarak büyük bir avantaj elde etti.

GENEL KLÂSİMANDA MAYOLAR

Genel klasmanda birinci olan Wout Poels, en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayıda da liderliğini sürdürüyor. Turkuaz mayonun sahibi olması nedeniyle 8. etabın temsili olarak kırmızı mayoyu 2. sırada yer alan Ahmet Örken giyecek. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit alırken, en iyi sprinter olan İtalyan bisikletçi Giovanni Lonardi ise yeşil mayoyu giymeye hak kazandı.

SON ETAP YARIN DÜZENLENİYOR

TUR 2025’in 8. ve son etabı Çeşme ile İzmir arasında yarın gerçekleştirilecek. Çeşme’deki yarış, saat 10.45’te başlayacak ve Bostanlı İskelesi’nde sona erecek. Bisikletçiler bu etapta 108.7 kilometre pedal çevirecek ve TUR 2025’in şampiyonu belirlenmiş olacak.