Vivo 300 Teknolojisi, Orta Segmentte Tüm Dikkatleri Üzerine Çekecek

VIVO’NUN YENİ ORTA SEGMENT AKILLI TELEFONU

Akıllı telefon pazarında sıkça gündeme gelen Vivo, yeni bir modelle orta segmentteki iddiasını güçlendirmeye geliyor. Vivo 300, bu ayın sonunda mağazalarda yerini alacak ve fiyat/performans dengesiyle büyük ilgi görmesi bekleniyor. Şirket, “kullanıcıların bütçelerini sarsmadan üst düzey özelliklere sahip cihazlar sunma stratejisinin en son örneği” olan Vivo 300 ile özellikle uzun pil ömrü ve hızlı şarj teknolojisi ile dikkat çekiyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE PIL ÖMRÜ

Vivo 300, 5.000 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile gelecek ve günlük kullanımda uzun süreli bir pil ömrü sunacak. Ayrıca, 80W hızlı şarj desteği ile kullanıcılar, cihazlarını kısa sürede tam olarak şarj edebilecek. Hızlı şarj özelliği, yoğun kullanımda cihazın performansını kaybetmeden günü tamamlamak isteyenler için büyük bir avantaj yaratıyor.

IŞLEMCİ PERFORMANSI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Cihazın kalbinde Qualcomm’un orta segmentteki başarılı yonga seti Snapdragon 695 yer alacak. “5G desteği ve enerji verimliliği ile” öne çıkan bu işlemci, Vivo 300’ün günlük işler ve oyun gibi yoğun işlemlerde yeterli performansı sunmasını sağlıyor. Snapdragon 695, aynı zamanda uzun batarya ömrünü desteklemek için düşük enerji tüketimi sunuyor. Fiyat konusunda henüz kesin bir açıklama yapılmasa da, Vivo’nun uygun fiyatlı bir satış fiyatıyla piyasaya sunulması bekleniyor.

POTANSİYEL SATIŞ RAKAMLARI

Vivo 300, fiyat/performans odaklı kullanıcılar için cazip bir seçenek haline geliyor. Eğer doğru fiyatlandırma yapılırsa, Vivo 300, orta segment akıllı telefon pazarında ciddi satış rakamlarına ulaşma potansiyeline sahip.