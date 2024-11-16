Vivo S20 Pro Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

VIVO S20 SERİSİ TANITIMI BEKLENİYOR

Vivo’nun Kasım ayının sonuna kadar Çin’de S20 serisi alt amiral gemisi telefonlarını tanıtması planlanıyor. Bugün, Digital Chat Station cihazın bazı temel özelliklerini paylaştı. Duyuran bilgiler, S20 Pro’nun şirketin periskop telefoto kameraya sahip ilk S serisi telefonu olacağını gösteriyor.

ÖZELLİKLERİ HAKKINDA DETAYLAR

DCS, Weibo gönderisinde kullandığı emojiden dolayı yaklaşan Vivo telefonunun özelliklerini sızdırdı. Sızıntıya göre, S20 Pro mikro-dörtlü kavisli tasarıma sahip 6,7 inç OLED LTPS ekrana sahip olacak. Ekran, 2800 x 1260 piksel 1,5K çözünürlük sunacak ve muhtemelen 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Cihazın ön tarafında 50 megapiksel kamera bulunacak.

KAMERA VE PERFORMANS

Cihazın arka tarafında OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX921 birincil kamera, 50 megapiksel ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmaya sahip 50 megapiksel IMX882 periskop telefoto kamera yer alacak. S20 Pro, Dimensity 9300 Plus yonga setine, 90W hızlı şarj desteğine ve 5.500mAh pile sahip olacak. Ayrıca, optik ekran içi parmak izi sensörü de cihazda özellik olarak bulunacak. S20 serisinin ilk modeli S20 gibi, S20 Pro’nun da ince ve hafif bir tasarıma sahip olması bekleniyor.