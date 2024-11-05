“Vivo V40’ın Uygun Türkiye Fiyatı”

YENİ V40 SERİSİ TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULDU

Vivo, ZEISS iş birliği ile geliştirdiği yeni V40 5G ve AI Star Işığı Portresi ile V40 Lite modellerini Türkiye pazarında tanıttı. Bu akıllı telefonlar, kullanıcıların hikâyelerini etkileyici kalitede anlatmalarına yardımcı olan portre fotoğrafçılığı özellikleri ile donatıldı. V40 ve V40 Lite, hem online hem de fiziksel mağazalarda erişime açıldı.

PORTRE FOTOĞRAFÇILIĞI DENEYİMİ

Vivo, kullanıcıların mobil portre fotoğrafçılığı deneyimini derinleştirmek amacıyla tasarladığı V40 Serisini tanıttı. Ülkemizdeki satışlarıyla dikkat çeken bu telefon, profesyonel düzeyde bir portre sistemi sunuyor. Üzerinde nitelikli ZEISS Optics bulunan V40, özellikle 5500 mAh’lik pil kapasitesi ile uzun süreli kullanım imkânı sağlıyor. Kullanıcılar, 50 MP ZEISS OIS ana kamera ile her ayrıntıyı yakalarken, 50 MP ZEISS Ultra Geniş Açılı Kamera ile geniş manzaralar veya grup portreleri çekebiliyor.

KULLANICI DOSTU ÖZELLİKLER

Ön tarafta yer alan 50 MP ZEISS Grup Selfie Kamerası, akıllı otomatik odaklama ile kullanıcıların etkileyici selfie’ler çekmesine yardımcı oluyor. AI Yüz Şekillendirme Teknolojisi, yaygın yüz bozulma sorunlarını azaltarak daha doğal görünüm elde edilmesini sağlıyor. Zeiss Çok Odaklı Portre ile kullanıcılar profesyonel portre odak uzunluklarını mobil fotoğrafçılıklarına entegre edebiliyor. Ayrıca, 4K desteği ile sinematik video içerikleri oluşturma seçeneği de sunuluyor.

YENİLİKÇİ AYLAMALAR

V40 serisi, AI Star Işığı Portre özelliği ile portre aydınlatmasını yeniden şekillendiriyor. Bu özellik, zorlu aydınlatma koşullarında bile yüksek kalitede görüntü elde edilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, kullanıcılar festival hissi uyandıracak şekilde, iki farklı Festival Portresi stili ile aile ve arkadaşlarının fotoğraflarını çekebiliyorlar. Dinamik Işık özelliği ise çeşitli senaryolar için kullanılabiliyor.

GÜÇLÜ BATARYA PERFORMANSI

Bir diğer özellik ise V40 5G modelinin güçlü 5500 mAh BlueVolt pili. Bu pil, kullanıcılara 63 saate kadar müzik dinleme imkânı sağlıyor. V40 Lite’ın 5000 mAh pili, 80W FlashCharge ile yaklaşık yarım saatte %80 seviyesine çıkarılabiliyor. Kullanıcılar ayrıca, çoklu görevlerini zahmetsizce yönetebiliyor ve arka planda 40’tan fazla uygulama ile çalışabiliyor.

GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN TEKNOLOJİLER

V40, 1.5K Ultra Net Güneş Işığı Ekranı (AMOLED) ile popsüze eğlence deneyimi sunuyor. 120Hz yenileme hızı, net görseller sağlarken 4500 nit’lik parlaklık ile güneş ışığı altında bile canlı görüntüler elde ediliyor. V40 Serisi, göz sağlığını destekleyen üçlü SGS sertifikasına sahip. V40, ülkemizde 29.999 TL fiyatla satışa sunuldu.