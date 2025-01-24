Vivo X200 Pro Türkiye’de Satışta

YENİ VIVO X200 PRO, KULLANICILARLA BULUŞUYOR

vivo, kullanıcılarının mobil deneyiminde yeni standartlar belirleyen amiral gemisi akıllı telefonu X200 Pro’nun 16+512GB modelini Titanyum Grisi rengi ile Türkiye pazarına sundu. Bu akıllı telefon, 200MP ZEISS Telefoto Kamerası ile dikkat çekiyor. Türkiye’de ilk defa yüksek çözünürlüğü zoom yetenekleriyle birleştiren X200 Pro, uzaktaki objeleri aşırı yakınlaştırdığında bile görüntü kalitesini koruyor. ZEISS ile geliştirilen telefoto özellikleriyle X200 Pro, benzersiz performansı ve şık tasarımıyla akıllı telefon teknolojisinde önemli bir sıçrama yapıyor.

GÖRÜNTÜLEME DONANIMINDA ÇIĞIR AÇAN GÜNCELLEMELER

Yeni vivo X200 Pro, fotoğrafçılık yeteneklerini geliştiren donanım ve yazılım iyileştirmeleriyle donatıldı. vivo, ZEISS iş birliği ile geliştirilen Görüntüleme Sistemi’ndeki güçlü yükseltmeler sayesinde akıllı telefon fotoğrafçılığında yeni bir dönem başlatıyor. X200 Pro, 50 MP ZEISS Gerçek Renkli Ana Kamera, 200 MP ZEISS Telefoto Kamera ve 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera ile donatıldı. Ana kamera, 1/1,28 inç sensör boyutuna sahip ve gelişmiş vivo × Sony LYT-818 Sensörü ile üretildi. Özel 200 MP ZEISS Telefoto Kamera, uzun menzilli çekim yeteneklerini artırarak düşük ışıkta bile detayları başarıyla yakalıyor.

ÜSTÜN FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİM ÖZELLİKLERİ

vivo X200 Pro, geliştirilmiş Süper Manzara Modu ile birlikte geliyor. Bu özellik, temel fotoğrafçılık araçlarını bir araya getirerek kullanıcıların yıldızlı gökyüzünden ay ışığına ve etkileyici gün batımlarına kadar birçok manzarayı otomatik iyileştirmelerle mükemmel bir şekilde yakalamasına olanak tanıyor. Yeni Atmosferik Stil ve Yumuşak Stil, ek filtreler gerektirmeden profesyonel düzeyde manzara tonları sunuyor. Bu mod, Panorama, Manzara Uzun Pozlama ve ZEISS perspektif düzeltme gibi çeşitli özellikleri tek bir platformda birleştirerek vivo’nun manzara fotoğrafçılığı yeteneklerini en üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, X200 Pro, 4K HDR Sinematik Portre Video özellikleriyle yüksek kaliteli video çekim imkanı sunuyor.

GÜÇLÜ GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİ VE TAAHHÜDLER

X200 Pro, vivo’nun son teknoloji Dual Flagship Chip ile güçlendirildi. Bu özellik, kullanıcıların üstün görüntüleme gücü ve kesintisiz performans elde etmesini sağlıyor. MediaTek Dimensity 9400 amiral gemisi platformu, kullanıcıların yüksek frekanslı kullanım senaryolarında olağanüstü performans gösterirken, 12 çekirdekli amiral gemisi GPU ile mobil oyun deneyimini de iyileştiriyor. Ek olarak, entegre V3+ Görüntüleme Çipi, enerji verimliliğinde yüzde 30 artış sağlıyor ve kullanıcıların sinematik portre videoları çekmesini kolaylaştırıyor.

KULLANICI DENEYİMİNDE ŞIK VE MODERN TASARIM

vivo X200 Pro, zarif tasarımı ve Eşit Derinlikte Kavisli Göz Koruma Ekranı ile dikkat çekiyor. Bu tasarım, dar çerçevesi ile düz ekran deneyimine pürüzsüz bir geçiş sağlarken, gördüğünüz estetikten ödün vermiyor. Titanyum Grisi rengiyle öne çıkan X200 Pro, vivo’nun tasarım konusundaki mükemmeliyet anlayışını gözler önüne seriyor. Yenilenmiş görsel tasarımı ile kullanıcı deneyimini artıran X200 Pro, Funtouch OS 15 ile donatıldı ve performans optimizasyonları sunuyor.

GELİŞMİŞ YAPAY ZEKÂ DENEYİMLERİ

X200 Pro, Google AI kullanarak çeşitli yardımcı özellikler sunuyor. Kullanıcılar, yaratıcılıklarını artırmak ve üretkenliklerini desteklemek için Google Gemini ile etkileşimde bulunabiliyor. Bunun yanı sıra, vivo AI özelliği ile görüntü düzenlemede büyük kolaylık sağlıyor ve kullanıcıların fotoğraflarını ve videolarını daha pratik bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Albüm Arama ve Albüm Anıları gibi özellikler ise kullanıcıların fotoğraflarını daha kolay bulmalarını ve ilginç bir şekilde gözden geçirmelerini sağlıyor.