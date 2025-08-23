Viyana’da Filistin destekçileri gösteri yaptı

VİYANA’DA FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNDEN GÖSTERİ

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail’e yaptırım uygulanması çağrısıyla toplandı. Göstericiler, “Filistin’e özgürlük”, “Soykırımı durdurun” ve “Hemen şimdi, İsrail’e yaptırım!” şeklinde sloganlar attı. Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılan gruptaki kişiler, ellerinde “Çocukları öldürmek savunma değildir” ve “Sessizlik soykırıma hizmet ediyor” yazılı dövizler taşıdı.

İNSAN HAKLARI VE SOYKIRIM VURGUSU

Gösteride konuşma yapan aktivist Kanaan Shaat, İsrail’in Gazze’de açlığı bir silah olarak kullanmasının insan haklarına aykırı olduğunu belirtip, dünyanın bu duruma seyirci kaldığını vurguladı. Shaat, seslerini daha fazla yükseltmeleri gerektiğine işaret ederek, İsrail’in soykırımının 2 yılı aşkın süredir devam ettiğini hatırlattı. Avusturya’nın da bu konudaki sorumluluğuna dikkat çekerken, “Yukarı Avusturya eyaletindeki BRP Rotax şirketi motor üretiyor. Bu motorlar, işgalci İsrail’in dronlarında kullanılıyor. Bu dronlar Gazze’ye ölüm ve yıkım getiriyor” dedi. Shaat, bunun suç ortaklığı olduğunu ifade ederek, “İnsan hayatı üzerinden kar elde edilmesine, soykırım için Avusturya’nın savaş teknolojisine hayır diyoruz” dedi.

SUÇ ORTAKLIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Aktivist Sali Attia, burada sadece bir aktivist olarak değil, vicdan sahibi biri olarak uykuya dalamadığı için bulunduğunu dile getirerek, her gün Gazze’de insanların katledildiğini hatırlattı. Attia, Gazze’de yaşananlara sessiz kalmanın suç ortaklığı anlamına geldiğini vurguladı ve İsrail ordusunun basına sızdırılan istihbarat raporunda Gazze’de ölenlerin yüzde 83’ünün sivil olduğunu dile getirdi. Attia, onların da dünyadaki herkes gibi onurlu bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu ifade etti. Avusturya toplumu olarak buna sessiz kalmamaları gerektiğini belirten Attia, Avusturya hükümetinin bu konuya sessiz kaldığını kaydetti.