Viyana YEE Klasik Türk Müziği Konseri

KONSERİN DÜZENLENMESİ

Viyana’daki Yunus Emre Enstitüsü, Klasik Türk Müziği Konseri düzenliyor. Etkinlik, Yamaha Konser Salonu’nda gerçekleştiriliyor ve Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek gibi önemli isimlerin yanı sıra birçok sanatsever bu etkinlikte bir araya geliyor.

Büyükelçi Dönmez, programda selamlama konuşması yapıyor. Viyana YEE Müdürü Halil İbrahim Doğan ise Klasik Türk Müziği’nin dünyada daha az tanınan ama köklü bir müzik türü olduğuna dikkat çekiyor. Doğan, “Türk dili, kültürü ve sanatını tanıtmayı amaç edinen Yunus Emre Enstitüsü olarak bu köklü kültürü Viyana’ya taşımaktan gurur duyuyoruz.” diyor. Ayrıca, etkinliğin yalnızca müzikal bir deneyim değil, aynı zamanda kültürler arasında bir köprü işlevi gördüğünü söylüyor ve “Müziğin, insanları kökenlerinden bağımsız olarak birleştiren evrensel bir dil olduğuna inanıyoruz. Bugünkü konserin, Viyana’nın kültürel çeşitliliğine de katkı sunacağını umuyoruz.” görüşünü paylaşıyor.

MÜZİKSEL PERFORMANSLAR

Konuşmaların ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gürel, keman resitali sunuyor. Ardından, Türk besteciler Tanburi Cemil Bey, Salih Dede Efendi, Hamamizade İsmail Dede Efendi ve Muhsin Sabahattin Ezgi’nin eserleri icra ediliyor. Yeden Ensemble müzik grubu ve keman sanatçısı Gürel, “Yine Bir Gül Nihal”, “Hatırla Sevgili” ve “Üsküdar’a Gider İken” gibi popüler eserleri dinleyicilere sunuyor. Ayrıca konser öncesinde Gürel, Viyana YEE’nin konferans salonunda “Türk Müziğinde Makam Seyri” başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştiriyor.