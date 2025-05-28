Vize Başvurusu Dikkatle Yapılmalı!

YENİ VİZE UYGULAMALARI

Avrupa’ya seyahat etmeyi düşünenler için önemli bir yenilik ortaya çıktı. Schengen vizesi başvuruları için yeni bir sistem uygulanmaya başlıyor. Avrupa Komisyonu, 26 Haziran 2024 tarihli Vize Kodu El Kitabı’nda yaptığı güncellemelerle birlikte vize geçerlilik sürelerinin kademeli olarak artırılmasına olanak tanıyacak. ‘Cascade Kuralı’ adı verilen bu yeni uygulama, doğru bir şekilde kullanılan vizelere daha uzun süreli vize verilmesini sağlıyor.

İLK BAŞVURULARDA KISA SÜRE, SONRA UZUN SÜRE

Yeni uygulamaya göre, Schengen vizesine ilk defa başvuran kişilere çoğunlukla kısa süreli veya tek girişli vize tahsis ediliyor. Ancak bu vizeyi kurallara uygun bir biçimde kullanan başvuru sahipleri, sonraki başvurularında bir yıl, iki yıl ve hatta beş yıla kadar olan uzun süreli vizeler alabiliyor. Almanya’nın İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, İzmir’de katıldığı bir etkinlikte bu yeni sistemin Türkiye’de daha etkin bir şekilde uygulanacağını dile getirdi.

İŞ İNSANLARI VE ÖĞRENCİLERE ÖNCELİK

Schröer, vize işlemlerinde önceliğin iş insanları ve öğrencilere verildiğini belirtti. Turist kategorisindeki başvuru sahiplerinin ise yoğun talep nedeniyle birkaç ay beklemek zorunda kalabileceğini ifade etti. Ayrıca, ticari vize danışmanlık şirketlerinin sürece herhangi bir katkı sağlamadığını vurgulayarak, başvuruların doğrudan yapılmasının yeterli olduğunu kaydetti.