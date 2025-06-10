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Vize’de Denize Girmek Yasaklandı

DENİZ GİRMESİ YASAKLANDI

Kırklareli’ye bağlı Vize ilçesinde, kötü hava koşulları sebebiyle iki gün boyunca denize girmenin yasak olduğu belirtildi. Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, olumsuz hava şartlarının can güvenliğini tehlikeye atabileceği vurgulandı. Bugün ve yarın denize girmenin yasak olduğu aktarıldı.

VATANDAŞLAR UYARILIYOR

Açıklamada, vatandaşlardan yasaklara uymaları ve görevli personelin uyarılarına dikkat etmeleri istendi. Can güvenliği tehlikesinin söz konusu olduğu bu süre zarfında, vatandaşların kurallara harfiyen riayet etmesi önem taşıyor.

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