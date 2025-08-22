Haberler

Vize’de Festival Başladı, Esnaf Ziyareti

ESNAF ZİYARETLERİ

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Balaban, ilçedeki çarşı esnafını ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet ediyor. Esnafların isteklerini dinleyen Balaban, onlara bol ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

FESTİVALİN BAŞLANGICI

Vize Belediyesinin düzenlediği 16. Tarih ve Kültür Festivali başladı. Festival kapsamında oluşturulan kortej, belediye binası önünde başlayıp tören alanında son buldu. Belediye Başkanı Ercan Özalp, Atatürk Anıtına çelenk sunduktan sonra Edirne Belediyesi bando ekibi ve halk oyunları ekibi gösteri sergiledi. Törende festival ateşi yakıldı ve kurdele kesimi yapıldı. Ardından Edirne Kent Konseyi Moriz Ritm Grubu, sanatçılar Coşkun Sabah ve Özgür Can Çoban sahne aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul, Tekstil İçin En İyi Yer

Endonezya Merkez Bankası'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Destry Damayanti, İstanbul'un tekstil ve hazır giyim sektöründeki önemli konumunu vurguladı.
Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Kahramanlık Nişanı Taktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ordusuyla birlikteki başarıları nedeniyle askerlerine kahramanlık nişanı verdi ve bu başarıların ülkenin güvenliğini sağladığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.