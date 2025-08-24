Haberler

Vize’de Festival Coşkuyla Tamamlandı

FESTİVALİN SONU

Kırklareli’nin Vize ilçesinde gerçekleştirilen 16. Tarih ve Kültür Festivali sona erdi. Vize Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin son gününde Zara sahne aldı.

BAŞKAN ÖZALP’IN AÇIKLAMALARI

Belediye Başkanı Ercan Özalp, konserin ardından yaptığı konuşmasında, üç gün süren festivalin büyük bir coşkuyla kutlandığını ifade etti. “Birbirinden değerli sanatçılar festivalde konser verdi ve şarkılar eşliğinde unutulmaz anlar yaşadık.” diyen Özalp, etkinliklere katılarak destek veren herkese teşekkür etti. Gelecek yıl için de, “Festivale en iyi şekilde hazırlanacağız.” sözlerini ekledi.

