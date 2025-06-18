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Vize İlçesinde Yangın Söndürüldü

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Vize ilçesindeki otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Pazarlı köyünde, henüz net olarak bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın ihbarıyla birlikte, bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

AĞAÇLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda, ağaçlık alanın da zarar görmesi, durumun ciddiyetini artırdı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

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