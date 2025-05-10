Vize Kaymakamı, Eğitim Projeleri Konuştu

ZİYARET VE EĞİTİM PROJELERİ

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir’i ziyaret etti. Bu ziyarette Akdemir, Kaymakam Balaban’a okullarda süren faaliyetler, eğitim projeleri ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Balaban, ilçedeki eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik yürütülen projelere destekte bulunmaya devam edeceklerini belirtti. Eğitimin toplumsal gelişimin temeli olduğunu vurgulayan Balaban, bu alandaki her çabanın değerli olduğunu ifade etti.

TRAFFİK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Vize ilçesinde öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürüyor. Vize İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Trafik Haftası çerçevesinde Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilere trafik kurallarını öğretiyor. Eğitimler sırasında, sürücü ve yayaların uyması gereken kurallar, trafik işaretleri, levhaları ve emniyet kemeri kullanımının önemi gibi konularda öğrencilere detaylı bilgi veriliyor.

Vize Belediyesince gerçekleştirilen “Hoş Geldin Bebek” Projesi devam etmekte. Belediye Başkanı Ercan Özalp, bu proje kapsamında yeni doğmuş bebeklerin ailelerini ziyaret ediyor. Özalp, vatandaşların her anında yanında olmaya çalıştıklarını, ilçe halkının sevinçlerini ve üzüntülerini paylaştıklarını dile getirdi. Ziyaret ettiği ailelere hediyeler sundu.