Vize Kısıtlamaları Küba İlişkili Yetkililere Uygulanacak

VİZE KISITLAMALARI DUYURULDU

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bazı Orta Amerikalı hükümet yetkililerine Küba’nın sağlık misyonu programlarıyla olan bağlantıları yüzünden vize kısıtlaması uygulanacağını bildirdi. Salı günü yaptığı açıklamada, kısıtlamaya tabi olacak kişilerin adlarını paylaşmadan, bu kişilerin Kübalı işçilerin zorla çalıştırıldığı sağlık programlarıyla ilişkili olduğunu belirtti.

SÖMÜRÜYÜ DESTEKLEYENLER HESAP VERECEK

Rubio, “Bu önlemler, sömürü amaçlı bu uygulamaları destekleyen ve sürdürenlerin hesap verebilirliğini sağlama amaçlıdır” şeklinde konuştu. Küba yönetimi ise yıllardır bu tür suçlamaları reddediyor. Vize kısıtlamalarının, ilgili kişilerin aile bireylerini de kapsadığı kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, şubat ayı sonunda bazı mevcut ya da eski Küba hükümet yetkililerine yönelik ek vize kısıtlamaları uygulamıştı. Bu kişilerin, sağlık alanında çalışanlar dahil olmak üzere işçileri yurtdışına gönderme faaliyeti içeren iş gücü programında yer aldığı ifade ediliyordu.