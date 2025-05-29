Vize Sorunları Çözülmedi, Oylama Yapıldı

GRUP ÖNERİLERİ KABUL EDİLMEDİ

TBMM Genel Kurulu’nda, Yeni Yol Partisi, İyi Parti, DEM Parti ve CHP’nin gündeme dair grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi’nin “gençlere yönelik stratejilerin belirlenmesi”, İyi Parti’nin “vize sorunu”, DEM Parti’nin “Çevresel Etki Değerlendirmesi süreçleri” ve CHP’nin “infaz yasası” konularındaki grup önerileri tek tek ele alındı.

VİZE SORUNU DERİNLEŞİYOR

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında vize konusunda yaşanan sıkıntının gün geçtikçe büyüdüğünü belirtti. Vize başvuru maliyetlerinin 30 bin lirayı aştığını kaydeden Kocamaz, “Bu durum karşısında iş insanları, akademisyenler, sanatçılar, sporcular ve öğrenciler için Avrupa ülkelerinden vize almak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Kaldı ki bütün bu şartlar yerine getirilmiş olsa bile ülkemizde bulunan sığınmacılar yüzünden vize alınamamaktadır.” dedi.

SİYASİ BİR ARAÇ OLDUĞU VURGULANDI

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, vize uygulamalarının Türkiye’ye karşı bir siyasi araç haline geldiğini ifade ederek, “Bu sorun artık çok açık bir şekilde itibar meselesi haline gelmiştir. Kimi zaman bir kişinin vize başvuru maliyeti 30 bin lirayı buluyor. İşin acısı, başvurular reddediliyor, reddedilen başvuruların maliyeti yaklaşık 15 milyon avrodur. Reddedilen başvuruların geri ödemesiz olması nedeniyle bu tutar vatandaşlarımız için doğrudan kayıptır.” diye konuştu.

GENÇLERİN GİTME İSTEĞİ ARTIYOR

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, gençlerin Türkiye’den gitme arzusunun tarihin hiçbir döneminde bu kadar yoğun olmadığını ileri sürdü. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de 1 milyar 400 milyon insanın Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat ederken Türk vatandaşlarının gidemediğini belirtti. Çakırözer, 72 ülkenin vize istediği Türk vatandaşlarının, bu vizeleri alma konusunda sıkıntı yaşadığını ifade etti.

HÜKÜMET ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, vize konusundaki sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri vasitasiyle sürekli gündeme getirdiklerini kaydetti. Üçüncü, “Hükümetimizin ve bakanlarımızın bir bütün olarak gündeminde olan her ikili ve çok taraflı görüşmelerde tarafımızdan gündeme getirilen bu sorunun çözümü ancak vize serbestisi olacaktır. Bu konuda taahhütlerde bulunup ancak 70 kriter arkasına sığınan Avrupa Birliği, ülkemizin stratejik konumu ve Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesi çerçevesinde rijit tavırlarını hızlıca değiştireceğine inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin ardından gerçekleştirilen oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP’nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda sonrasında Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi.