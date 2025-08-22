Haberler

Vize Vali Yardımcısı Esnafı Ziyaret Etti

VİZE KAYMAKAMINDAN ESNAF ZİYARETLERİ

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, geçtiğimiz günlerde esnafları ziyaret etti. İlçede çarşı esnafıyla bir araya gelen Balaban, esnafların taleplerini dinleyerek onlarla bir süre sohbet etti. Balaban, esnaf için “Bol ve bereketli kazanç” diledi.

16. TARİH VE KÜLTÜR FESTİVALİ BAŞLADI

Bu yıl düzenlenen 16. Tarih ve Kültür Festivali, Vize Belediyesi tarafından başlatıldı. Festival etkinlikleri, oluşturulan kortejin belediye binası önünden başlayarak tören alanında sona ermesiyle gerçekleşti. Törende, Belediye Başkanı Ercan Özalp, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu ve ardından Edirne Belediyesi’nin bando ekibi ile halk oyunları gösterisi izleyicilere sunuldu. Etkinlikte festival ateşi yakıldı ve kurdele kesimi yapıldı. Daha sonra Edirne Kent Konseyi’nden Moriz Ritm Grubu ile sanatçılar Coşkun Sabah ve Özgür Can Çoban sahne alarak festivale katılanları eğlendirdi.

Yaşlılık Çalıştayı Hakkari’de Yapıldı

Hakkari'de düzenlenen 'Yaşlılık Çalıştayı'nda, yaşlıların yaşam kalitesini yükseltme ve sorunlarına çözüm bulma amaçlandı. Vali Ali Çelik, yaşlılara destek olmanın toplumsal bir görev olduğunu belirtti.
Mersin’den Uyuşturucu Hap Getiren Zanlılar

Şanlıurfa'da jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyon sonucu, Mersin'den uyuşturucu hap taşırken yakalanan iki kişi 3 bin 500 hapla birlikte gözaltına alındı.

