Vizeyi Reddettikleri İçin Tepki Gösterdi

VİZE BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Portekiz’e yaptığı vize başvurusunun reddi üzerine bir genç, bu duruma karşı duyduğu hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştığı bir video aracılığıyla dile getirdi. Genç kız, red kararında belirtilen “güvenilirlik konusunda şüpheler” ifadesinin kendisini derinden etkilediğini açıkladı.

YENİ YOLDA AŞKAR DUYURDU

Video paylaşımında, “Avrupa beni kaybetti, Balkanlar ve Uzak Doğu ülkeleri beni kazandı. Avrupa benim için bitti” şeklinde duygularını ifade eden genç, gelecekteki planlarının yönünü değiştirdiğini vurguladı. Bununla birlikte, başvurusunun reddinin getirdiği hayal kırıklığına rağmen farklı yönlere doğru yeni fırsatlar arama kararı almışa benziyor.

ÖNEMLİ

Kırşehir’de Su Yatırımları Tamamlandı

Kırşehir'de 7 milyon 290 bin lira yatırımla 5 köy için kollektör ve su terfi hattı ihaleleri gerçekleştirildi, içme suyu kalitesinin artırılması planlanıyor.
Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi; 125 gram esrar, 3 tabanca ve 5 tüfek bulundu.

