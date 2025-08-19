Vizeyi Reddettikleri İçin Tepki Gösterdi

VİZE BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Portekiz’e yaptığı vize başvurusunun reddi üzerine bir genç, bu duruma karşı duyduğu hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştığı bir video aracılığıyla dile getirdi. Genç kız, red kararında belirtilen “güvenilirlik konusunda şüpheler” ifadesinin kendisini derinden etkilediğini açıkladı.

YENİ YOLDA AŞKAR DUYURDU

Video paylaşımında, “Avrupa beni kaybetti, Balkanlar ve Uzak Doğu ülkeleri beni kazandı. Avrupa benim için bitti” şeklinde duygularını ifade eden genç, gelecekteki planlarının yönünü değiştirdiğini vurguladı. Bununla birlikte, başvurusunun reddinin getirdiği hayal kırıklığına rağmen farklı yönlere doğru yeni fırsatlar arama kararı almışa benziyor.