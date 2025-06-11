Vladimir Medinski, Yarın Esir Takası Duyurdu

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA CENAZE TAKASI

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski, yarın Ukrayna ile cephe hattından ağır yaralı esirlerin takasının gerçekleştirileceğini duyurdu. Medinski, sosyal medya üzerinden Rusya ile Ukrayna arasındaki asker cenazelerinin değişimi hakkında haber verdi.

CENAZE NAKİLLERİ BAŞLADI

İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinski, varılan anlaşma doğrultusunda cenaze nakillerinin başladığını belirtti. “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne mensup 1212 asker cenazesi, Ukrayna tarafına teslim edildi. Rus Silahlı Kuvvetleri’ne mensup 27 asker cenazesi ise bize iade edildi” dedi.

ESİRLERİN TAKASINA DA BAŞLANACAK

Medinski, Rusya ile Ukrayna arasındaki cenaze nakli çalışmalarının devam edeceğini ve yarın cephe hattından ağır yaralı esirlerin takasına da başlanacağını bildirdi.