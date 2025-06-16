Vladimir Medinskiy, 6 Bin Asker Cenazesi

RUSYA’DAN UKRAYNA’YA CENAZE TESLİMATI

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna’ya 6 binden fazla asker cenazesinin teslim edildiğini açıkladı. Medinskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, toplamda 6 bin 60 subay ve askerin cenazesinin Ukrayna’ya teslim edildiğini belirtti.

İSTANBUL’DA VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLDİ

Medinskiy açıklamasında, “Rusya, İstanbul’da verdiği sözleri yerine getirdi. Toplamda 6 bin 60 Ukraynalı subay ve askerin cenazesi Ukrayna’ya teslim edildi” dedi. Ayrıca, Ukrayna’dan 78 Rus askerin cenazesinin teslim alındığını aktaran Medinskiy, esir değişim sürecinin de devam ettiğini bildirdi.