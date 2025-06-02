Vladimir Medinskiy, İstanbul’da ateşkes teklif etti

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE ATEŞKES TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in baş danışmanı ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine liderlik eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile yapılan görüşmelerde ağır yaralı ve hasta askerlerin tam takas edilmesi konusunun üzerinde anlaşıldığını açıkladı. Medinskiy, “Ukrayna’ya cephenin belirli bölümlerinde 2 ila 3 günlük somut bir ateşkes teklif ettik” dedi. İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen müzakerelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medinskiy, hazırladıkları memorandum taslağını Ukrayna tarafına ilettiklerini belirtti.

MEMORANDUMUN İÇERİĞİ

Medinskiy, memorandumun iki bölümden oluştuğunu ifade ederek şu bilgileri paylaştı: “Birinci bölümde, uzun vadeli barışın nasıl sağlanacağına dair maddeler yer alıyor. İkinci bölüm, olası kapsamlı ateşkes için atılması gereken adımları kapsıyor. Bu konuda seçenekler bile var. Memorandum detaylı bir biçimde hazırlandı. Ukrayna tarafı, belgeyi analiz etmek için aldı ve geri dönüş sağlayacak.” Müzakerelerde üzerinde anlaşmaya varılan hususlar hakkında bilgi veren Medinskiy, “Ukrayna tarafına tek taraflı olarak gelecek hafta 6 bin dondurulan asker cesedini vereceğiz. Tüm ölen askerlerin kimliğini tespit ettik” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Medinskiy, Ukrayna ile esir asker takası konusunda da anlaşmaya varıldığını belirterek, “En büyük çaplı esir takası konusunda mutabık kaldık. Ağır yaralı ve hasta askerlerin tam takası yapılacak. Bu bir insani jest. Ayrıca 25 yaş altındaki esir askerlerin tamamı takas edilecek, böylece takas edilecek asker sayısı 1000’den az olmayacak, muhtemelen 1000’den daha fazla olacak.” ifadelerini kullandı. Bu süreç için daimi sağlık komisyonlarının kurulacağını belirten Medinskiy, “İki tarafın, bu komisyonların tespitleri doğrultusunda, siyasi kararlar beklemeden takas edilecek ağır yaralı asker listelerini oluşturabileceğini” söyledi.

Ateşkes TEKLİFİ VE UKRAYNALI ÇOCUKLARIN İADESİ

Medinskiy, Ukrayna’nın sürekli bir ateşkes talep ettiğini vurguladı ve “Ukrayna’ya cephenin belirli bölgelerinde 2 ila 3 günlük somut bir ateşkes teklif ettik. Rus ve Ukraynalı askeri uzmanlar bu konu üzerinde çalışacak.” dedi. Görüşmelerde Ukraynalı çocukların iade edilmesi konusunun da gündeme geldiğini söyleyen Medinskiy, “Ukrayna, Rusya’yı binlerce çocuğu çalmakla suçluyor. Ancak, bu iddialara katılmıyoruz. Çocuk listesini aldık ve bu listede 20 bin değil, yalnızca 339 çocuk var. Bugüne kadar 101 çocuğu teslim ettik.” ifadelerini kullanarak, “Hiçbir çocuk kimse tarafından çalınmadı” dedi.

SONUÇLARDAN MEMNUNİYET

Basın mensuplarının Rus heyetinin müzakerelerin neticesinden memnun olup olmadığı sorusuna Medinskiy, “Evet” yanıtını verdi. İstanbul’daki müzakerelerde tarafların uzlaşıya vardığı esir takasıyla ilgili de bilgi veren Medinskiy, “Savaş esirlerinin değişimi eşit olacak. Toplamda en az 1000 kişi, belki daha fazla. Bu, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana en büyük değişim olacak.” dedi.