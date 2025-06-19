Vodafone, 2025 VNL için Teknoloji Sağlıyor

VOLLEYBALL WORLD İLE VODAFONE’UN YENİ İŞBİRLİĞİ

Volleyball World, 2025 Voleybol Milletler Ligi Kadınlar Türkiye etabı için Vodafone ile yaptığı işbirliğini yeniledi. Vodafone, İstanbul’daki karşılaşmalarda hakem teknolojileri, canlı istatistikler ve küresel taraftar deneyimi için gelişmiş 5G teknoloji çözümleri sunuyor. Bu işbirliği, 18-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) Kadınlar 2. hafta maçlarını kapsıyor. Geçen yıl Antalya’daki başarılı işbirliği sonrası Vodafone, Challenge sistemi operasyonları ve servis ile smaç hızlarının takibi gibi önemli işlevler için yüksek performanslı 5G şebekesi üzerinden teknoloji desteği sağlayacak.

TARAFTARLARIN DENeyİMİNİ ARTIRAN TEKNOLOJİ

Bu kurulum, gerçek zamanlı karar verme imkanı sunarken taraftarları aksiyona daha da yaklaştırıyor. Volleyball World Sponsorluk Başkanı Oliver Clarke, “Vodafone, voleybolu dünya genelindeki taraftarlarla buluşturma şeklimizi dönüştürmede olağanüstü bir ortak olmaya devam ediyor. Yenilikçi teknolojileri ile geçen yıl rekor kıran Voleybol Milletler Ligi’nin sağlanmasında önemli rol oynadı. 2025 Voleybol Milletler Ligi için de bu işbirliğini sürdürmekten gurur duyuyoruz” diyerek işbirliğinin önemini vurguladı.

VODAFONE’UN TEKNOLOJİ YATIRIMI

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Voleybol Milletler Ligi’nin Türkiye etabı maçlarında kullanılacak ileri maç teknolojilerini sahipleniyoruz. BTK izinlerimizi tamamladık ve 5G’yi Sinan Erdem Spor Salonu’na kurduk. Sistemin internet ihtiyacını 5G üzerinden sağlayabiliyoruz. Bu yıl Milletler Ligi’nde uyguladığımız 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırıyoruz” şeklinde açıkladı.

REKOR KIRAN SEZON VE İzleyici SAYISI

Yapılan açıklamaya göre, yeni işbirliği, rekor kıran 2024 sezonunun ardından geldi. Geçen sezon Ön Eleme Aşaması’nda hem erkekler hem de kadınlar müsabakalarında 751 bin seyirci ağırlandı ve 2023’e göre yüzde 13’lük bir artış kaydedildi. VBTV’de canlı maç izleme oranı yüzde 21 artarken, Türkiye’de Antalya’daki iç saha maçlarının biletleri tamamen tükendi. Türkiye’deki yayın rakamları da dikkat çekti; TRT SPOR’da yayınlanan ABD-Türkiye kadınlar maçı 804 bin izleyici çekerek, 2024 yılında TRT kanalında en çok izlenen ikinci canlı spor yayını oldu. Toplam yurt içi izleyici sayısı 11,3 milyona ulaşırken, ulusal çapta 240 saatten fazla canlı voleybol yayını yapıldı.