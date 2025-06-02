Vodafone, 4.5G Altyapısını Güçlendiriyor Ve 5G Hazırlıyor

ALTYAPINI GÜÇLENDİRİYOR

Vodafone, 4.5G altyapısını güçlendirmeye devam ediyor ve bu çerçevede müşterilerin indirme hızını 2 kat artırdığını duyurdu. Şirket, ilde 5G sunmaya hazır durumda olduğunu da ifade etti. Vodafone, dijital müşteri deneyimini optimize etmek için altyapısını sürekli olarak güçlendiriyor. 4.5G kapsamındaki güçlendirmelerle birlikte, İzmir’e yapılan ek yatırımlar sayesinde, 4.5G müşterilerinin indirme hızı, Mart 2023 öncesine kıyasla İKİ kat artmış durumda.

MÜŞTERİ DİJİTAL DENEYİMİ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunma hedefiyle yatırımlara devam ediyor, bağlantı hızımızı ve kalitemizi artırıyoruz. Bu kapsamda, İzmir’de son dönemde yaptığımız yeni saha ve kapasite yatırımlarıyla 4.5G altyapımızı daha da güçlendirdik” şeklinde konuştu. Şahin, aynı zamanda 5G teknolojisine geçişi mümkün kılacak altyapının hazır hale getirilmiş olduğunu belirtti.

TEKNOLOJİYİ YAYGINLAŞTIRMA HEDEFİ

Vodafone, Türkiye genelinde 5G’ye geçiş noktalarında teknik altyapısını geliştirdiğini ve kullanıcıları bu dönüşüme hazırladığını aktardı. 5G’nin sağladığı yüksek hız, düşük gecikme ve aynı anda daha fazla cihazın bağlanabilmesi gibi avantajları kullanıcılara sunmak için çalışmalarını sürdüren şirket, bu yeni teknolojinin hayatın birçok alanına etkide bulunacağı dönem için hazırlıklarını tamamladığını bildirdi. Vodafone, 5G’nin potansiyelini sadece büyük şehirlerle sınırlı tutmayıp, tüm Türkiye’de erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda hem altyapı yatırımlarını genişletiyor, hem de kullanıcıların yeni bağlantı teknolojisine kolayca adapte olabilmesi için cihaz, uygulama ve deneyim odaklı çözümler geliştirmek için çaba gösteriyor.