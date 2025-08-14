Vodafone, 5G İle Enerji Tasarrufunu Artırıyor

Vodafone, 5G TEKNOLOJİSİ İÇİN YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇÖZÜMLER TEST EDİYOR

Vodafone, 5G teknolojisinde enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor ve bu amaçla yapay zeka destekli çözümler üzerinde çeşitli testler gerçekleştiriyor. Yapay zeka tabanlı parametre ayarlarının kullanıldığı optimizasyon testlerinde, şirketin yüzde 17’ye kadar enerji tasarrufu sağladığı bildiriliyor. Vodafone, sürdürülebilirlik stratejisi gereği mobil şebeke yönetiminde yenilikçi teknolojiler geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyor.

YAPAY ZEKA ALGORİTMALARI İLE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTIRILIYOR

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, “Yeni nesil teknolojileri yalnızca hayata geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda bu teknolojileri daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için test ediyoruz. 5G şebekemize entegre ettiğimiz yapay zeka algoritmaları sayesinde enerji tasarrufunu hücre bazlı ve otomatik şekilde gerçekleştirebildiğimizi gördük. Bu testler, gelecek nesil dijital altyapıların daha çevreci inşa edilmesine katkı sağlıyor,” diye belirtiyor.

GERÇEK ZAMANLI VERİ ANALİZİ İLE ENERJİ PARAMETRELERİ BELİRLENİYOR

Vodafone’un 5G şebekesi kapsamında yürüttüğü yapay zeka tabanlı testler, gerçek zamanlı veri analizi ile her hücreye özel enerji parametrelerini belirlemeye odaklanıyor. Bu belirlenen parametreler otomatik olarak şebekeye uygulanarak, enerjinin gereksiz kullanımının önüne geçiliyor. Şirket, bu testlerle sadece operasyonel verimliliği arttırmayı değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda karbon ayak izini de azaltmayı amaçlıyor.

– İSTANBUL