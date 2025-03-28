Vodafone, Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde 5G Sunacak

5G DENEYİMİ BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNDE

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda altyapı kurulumunu tamamlayan Vodafone, 29 Mart’ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kullanıcıları 5G deneyimiyle buluşturacak. 5G destekli telefonlara sahip kullanıcılar, yeni altyapı üzerinden hizmet alabilecek. Vodafone, 5G’ye giden yolda hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 29 Mart’ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için 5G kurulum çalışmalarını tamamlayan Vodafone, stadyum genelinde 5G sinyali vermeye başladı. 5G destekli cihaza sahip olup cihazın şebeke ayarlarından 5G’yi açan ve hizmet izni veren kullanıcılar, yeni altyapı üzerinden hizmet alabiliyor.

5G GELİŞİMİ VE HIZLI HİZMET

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “5G’ye hazırlık çalışmalarımızı kamu otoriteleriyle işbirliği halinde sürdürüyoruz. Mobil operatörler olarak, İstanbul Havalimanı’ndan başlayan sürecin bu aşamasında 4 büyük kulübümüzün stadyumlarında 5G teknolojisini futbolseverlerle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu. Aksoy, bu derbide de 5G sinyali vereceklerini belirtti ve “5G destekli cihaza sahip olan kullanıcılar bu teknolojiyi deneyimliyordur. Her geçen gün 5G hizmetini deneyimleyen abone sayımız artıyor ve bu gibi deneyim alanlarının sayısının artması 5G hazırlıkları için de faydalı oluyor” diye ekledi.

VODAFONE’UN 5G ÇALIŞMALARI

5G alanında uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Aksoy, “5G, sunduğu hız ve kapasite ile benzeri görülmemiş üretkenlik seviyelerinin kilidini açacak ve gecikme süresini en aza indirerek hem bireylere hem de endüstriyel ortama önemli faydalar sağlıyor” dedi. Vodafone Grubu’nun global deneyiminden faydalanarak 5G’yi ülkemizde kurum ve bireylerin hizmetine sunmak için uzun zamandır çalışmalar yaptıklarını aktardı. Bu kapsamda Tofaş’ta bir pilot çalışma gerçekleştirildiğini ve bugüne kadar 14 ülkede 5G’yi hayata geçirdiklerini belirtti.

Aksoy, “3 yıl önce 5G test sinyali ile Türkiye’nin ilk stadyum konserini gerçekleştirdik. Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde uyguladığımız 5G destekli Şahin Gözü sistemi ile salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırdık. Bu sezon da 5G destekli Şahin Gözü sistemini Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda kullanıyoruz. 5G hızını ve kalitesini voleybolun ardından futbol sahalarıyla da buluşturduğumuz için mutluyuz” şeklinde sözlerini sonlandırdı.