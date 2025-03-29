Vodafone, Beşiktaş Stadı’nda 5G Yayını Başlattı

VODAFONE’UN 5G HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme hedefiyle çalışan Vodafone, 5G’ye geçiş sürecindeki hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu süreçte, 29 Mart’ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek Beşiktaş-Galatasaray derbisine yönelik 5G altyapı çalışmalarını tamamlayarak stadyum genelinde 5G sinyalini vermeye başladı. 5G destekli bir cihaza sahip olan ve cihazının şebeke ayarlarından 5G’yi aktifleştiren kullanıcılar, yeni ağ üzerinden hizmet alabiliyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNDE 5G DENEYİMİ

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “5G’ye hazırlık çalışmalarımızı kamu otoriteleriyle işbirliği halinde sürdürüyoruz. Mobil operatörler olarak, İstanbul Havalimanı’ndan başlayan sürecin bu aşamasında 4 büyük kulübümüzün stadyumlarında 5G teknolojisini futbolseverlerle buluşturuyoruz. 29 Mart’ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde de 5G sinyali vereceğiz. 5G destekli cihaza sahip olup cihazın şebeke ayarlarından 5G’yi açan ve hizmet izni veren kullanıcılar bu teknolojiyi deneyimleyebiliyor. Her geçen gün 5G hizmetini deneyimleyen abone sayımız artıyor ve bu gibi deneyim alanlarının sayısının artması 5G hazırlıkları için de faydalı oluyor. Kullanıcılar, 5G destekli telefonlarının detaylarına operatörlerin internet sitelerinden erişebiliyor” diye belirtiyor.

UZUN VADEDE 5G ETKİSİ

5G alanında uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Aksoy, “5G, sunduğu hız ve kapasite ile benzeri görülmemiş üretkenlik seviyelerinin kilidini açacak ve gecikme süresini en aza indirerek hem bireylere hem de endüstriyel ortama önemli faydalar sağlayacak. Bu teknolojiyi bugüne kadar 14 ülkede hayata geçirmiş olan Vodafone Grubu’nun global deneyiminden aldığımız güçle 5G’yi ülkemizde kurum ve bireylerin hizmetine sunmak için uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Bu kapsamda, Özelleştirilmiş Mobil Şebeke alanında Tofaş’ta bir pilot çalışma gerçekleştirmiş olmaları, bu teknolojinin gelişimine örnek teşkil ediyor. Tofaş, bugün yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda insanları ve nesneleri birbirine bağlamak için bu lokal şebeke çözümünden yararlanıyor.

5G VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN BAŞLANGICI

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın kurduğu MEXT’te Türkiye’nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke kurulumunu tamamladıklarını aktaran Aksoy, “3 yıl önce 5G test sinyali ile Türkiye’nin ilk stadyum konserini gerçekleştirdik. Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde uyguladığımız 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salon ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin deneyimlerini artırdık. Voleybol Milletler Ligi döneminde Antalya Spor Salonu’na 5G’yi kurduk ve maçlarda oluşturulan istatistiklerin anlık olarak 5G ile dünyadaki diğer yayıncılara gitmesini sağladık. Bu sezon da 5G destekli Şahin Gözü sistemini Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan normal sezon maçlarında ve Play-Off 1-4 Etabı maçlarında kullanıyoruz. 5G hızını ve kalitesini voleybolun ardından futbol sahalarıyla da buluşturduğumuz için mutluyuz” açıklamasını yaptı.