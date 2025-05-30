Vodafone Business, Bulut Alanında Büyüyor

BULUT BİLİŞİMDE ÖNEMLİ BÜYÜME

Vodafone Business, müşteri deneyimini ön plana alan yaklaşımıyla bulut bilişim alanındaki büyümesini sürdürüyor. Geçen yıl yüzde 111, son üç yıl içinde ise yüzde 443’lük bir konsolide büyüme sağladı. Şirket, bulut bilişimi, dijital dönüşüm için kritik bir altyapı olarak görüyor ve yaptığı yatırımlarla kurumları geleceğe taşıma hedefi güdüyor. Yeni bulut servisleri ve çözümleriyle dikkat çeken Vodafone, sunduğu güvenli, esnek ve ölçeklenebilir altyapılarla işletmelerin etkin bir şekilde büyümelerine katkı sağlıyor.

YENİ YATIRIMLAR VE ÇÖZÜMLER

Vodafone, yerli ve güvenli bulut çözümleriyle yeni veri merkezi yatırımları yaparak şirketlerin büyümesine hız kazandırıyor. Özellikle KOBİ’ler için tasarlanan ekonomik bulut altyapıları ve finans sektörü için uygun topluluk modelleriyle, işletmelere özel esnek yapılar sunuyor. Amacı, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini kolaylaştırmak olan bu çözümler, genel ve özel bulut hizmetleri, yedekleme ve kurtarma hizmetleri gibi pek çok alanda genişliyor. Vodafone, sadece teknoloji altyapısı sunmakla kalmıyor, 250’nin üzerinde uzman teknik kadrosu ve 7/24 çalışan destek ekipleriyle uçtan uca hizmetleri de sağlıyor.

STRATEJİK YATIRIMLAR

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, bulut teknolojilerinde elde ettikleri yüzde 111’lik büyüme oranını ve bulut ile yedekleme çözümlerini bir stratejik iş ortağı olarak sunduklarını ifade ediyor. Kestioğlu, bulut bilişimi, verilerin güvenli yönetimi için önemli bir katman olarak değerlendirdiklerini belirtiyor. “Bu doğrultuda kurumlara uçtan uca dijitalleşme çözümleri sunarak Türkiye’nin dijital egemenliğini güçlendirecek yatırımlarla hareket ediyoruz” diyor. Ayrıca, şirketler için sundukları çözümlerle müşterilere en iyi deneyimi sağlama hedefinde olduklarını ekliyor.

DİJİTAL ÇÖZÜMLER VE OTOMASYON

Kestioğlu, bulut hizmetlerini bir teknoloji sağlayıcısı olarak değil, stratejik bir iş ortağı kimliğiyle sunduklarına dikkat çekiyor. Müşteri deneyimini iyileştirmek için çevrim içi dijital platformlar ve self servis hizmet yönetimi olan “Red Konsol”u kullanıyorlar. Bunun yanı sıra, “TechBot” gibi yapay zeka destekli platformlarla da müşterilerin teknik taleplerine hızlı çözümler sunuyor. Kestioğlu, müşteri ağlarının proaktif şekilde yönetildiği “RobinHood AI” projesini de örnek vererek, bu sistemlerin insan müdahalesine gerek kalmadan çalıştığını belirtiyor. Ayrıca, dijital çözümleri tek bir platformdan satın alma imkanı sunmayı hedefliyor.

SİBER GÜVENLİK YATIRIMLARI

Vodafone, Ankara’da açtıkları “Siber Güvenlik Operasyon Merkezleri (SoC)” ile 7/24 koruma sağlıyor. Bu merkezler, otomasyon destekli sistemler üzerinden siber tehditlere karşı anlık ve önleyici koruma sağlıyor. Kestioğlu, Türkiye’nin teknolojiyi zamanında uluslararası kalitede alması için çeşitli servisleri sunmaya devam ettiklerini vurguluyor. Müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Kestioğlu, “Vodafone Business olarak dijital dönüşüm yolculuklarında kurumsal müşterilerimize en güvenilir iş ortağı olma misyonumuzu sürdüreceğiz” diyor.