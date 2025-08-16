Vodafone FreeZone, Brawl Stars Turnuvası Düzenledi

YENİ NESİL ESPOR ETKİNLİĞİ

Oyun ve espor alanındaki gelişmelerin en önemli destekçilerinden biri olan Vodafone FreeZone, ana sponsoru olduğu FUT Esports işbirliğiyle, dünyada bir ilke imza atarak kıtalararası Brawl Stars turnuvası düzenledi. 700’ün üzerinde takımın ve 2000’in üzerinde oyuncunun katıldığı Vodafone FreeZone Kıtalar Arası Brawl Stars Turnuvası’nın birincisi Döner Kebap takımı oldu. Turnuvanın çeyrek final, yarı final ve final aşamaları Beşiktaş-Üsküdar vapur hattındaki FreeZone teknesinde gerçekleştirildi.

GENÇLİK MARKASI VE DAVETKAR DİJİTAL PROJELER

Türkiye’nin dijitalleşmesine öncülük etme hedefiyle hareket eden Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile espor ve oyun dünyasındaki gelişim için önemli katkılarda bulunuyor. Turnuvanın ikincisi Zion Academy, üçüncüsü ise Flaying Aces olarak belirlendi. Online elemelerle başlayan etkinlikte final aşaması, sosyal medya aracılığıyla seçilen 3 şanslı FreeZone’lunun yanı sıra 4-6 Ağustos tarihlerinde Vodafone mağazalarında düzenlenen Brawl Stars Şenliği’ne katılan 2 talihli ve yaklaşık 20 influencer tarafından takip edildi.

TEKNOLOJİ VE İNDİRİM FIRSATLARI

Vodafone FLEX ile turnuva süresince FreeZone’lulara 5G uyumlu Samsung telefonlarda geçerli %20 indirim sunuldu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone FreeZone olarak, Türkiye’de oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Bugüne kadar bu geniş ekosistemin büyümesine destek olduk, bundan sonra da olmaya devam etmek amacındayız” diyerek gelecekteki hedeflerini de vurguladı.

İŞBİRLİĞİ VE YENİLİKLER

FUT Esports Kurucu Ortağı ve CEO’su Sinan Dursunoğlu, espor alanında 9 yıldır faaliyette olduklarını belirterek, “Bu yolculuğumuzda çok değerli sponsorumuz Vodafone FreeZone ile beraber sadece espor ile sınırlı kalmayıp, gençlerin de hayatına dokunarak onları sporun ve eğlencenin bir araya geldiği etkinliklerde buluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Kıtalararası Brawl Stars turnuvasının organizasyonunda yer aldıkları için gururlu olduklarını ifade etti.

ÖDÜLLER VE SÜRPRİZLER

Vodafone FreeZone Kıtalar Arası Brawl Stars Turnuvası kapsamındaki ödüller de dikkat çekti. Birinci gelen takım üyelerine Galaxy Z Flip 7 akıllı telefon, ikincilere Galaxy Tab 10 FE tablet ve üçüncülere Galaxy Watch 8 akıllı saat hediye edildi. Dördüncü ve beşinci gelen takımlar ise Galaxy Buds FE kulaklıkla ödüllendirildi. Turnuva süresince Vodafone mağazalarında Brawl Stars severlere özel sürprizler ve FreeZone’lulara özel oyun fırsatları sunuldu. Yarışmaya katılan ve son 64 kişi arasına kalan takımlara ise 240 GEM hediyesi yapıldı.