Vodafone Pay, TROY ile İşbirliği Yaptı

YENİ İŞBİRLİĞİ VE KART TANITIMI

Vodafone Pay, Visa ile yaptığı işbirliğinin ardından, Türkiye’nin ödeme yöntemi TROY ile de ortaklık kurarak, müşterilerine yeni çipli Vodafone Pay Kart hizmetini sunmaya başladı. Vodafone, Türkiye’nin dijitalleşmesine katkıda bulunma amacını taşırken, bir yandan da ödeme uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı olan Vodafone Pay Kart ürün ailesini yeni özelliklerle zenginleştiriyor. Uygulama, TROY ile olan işbirliği ile birlikte yeni çipli kartlarıyla temassız ve hızlı ödeme imkanını müşterilerine sunuyor.

MELTEM BAKİLER ŞAHİN’İN AÇIKLAMALARI

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Şirket olarak, 12 yaş üstü herkesin operatörden bağımsız dakikalar içinde kayıt olabileceği Vodafone Pay ile finansal işlemleri çok daha kolay ve güvenli hale getiriyoruz. 9,1 milyon müşterimize inovatif çözümlerle ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında farklılaşmış deneyim sunuyoruz” şeklinde konuştu. Şahin, “Bu anlayışla, Visa ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğimizden sonra şimdi de TROY ile işbirliği gerçekleştirdik. Vodafone Pay Kart, kart sahibinin tercihine göre Visa veya TROY olarak sağlanacaktır” dedi. Ayrıca, Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. olarak Bankalararası Kart Merkezi üyeliğine de başvurduklarını belirtti.

KART İŞLEM LIMITLERİ

Yapılan açıklamaya göre, uygulama üzerinden hesabını doğrulayan kullanıcılar, kart işlem limitini 2 bin TL’den 50 bin TL’ye kadar yükseltebilecek. Limitin artırılması için Vodafone Pay Uygulaması’nı indirmek ve ana sayfada yer alan “Hesabını Doğrula” yönlendirmesine tıklamak gerekiyor. Bu yeniliklerle birlikte, Vodafone Pay, dijital ödeme alanında müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.