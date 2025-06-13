Vodafone Türkiye’den 2024-2025 Yatırımları Açıklaması

YATIRIM VE MALİ GÖSTERGELER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Aksoy, “Nisan 2024-Mart 2025 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarımıza göre, servis gelirlerimiz 101,8 milyar TL olarak gerçekleşti. 2024-25 mali yılımızda toplam 19,1 milyar TL yatırım yaparak ülke ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk.” ifadelerini kullandı. Mobil abone sayısının 25,2 milyon, sabit geniş bant abone sayısının ise 1,4 milyon olduğunu belirtti. Faturalı abone sayısının 20,7 milyona ulaştığını söyleyen Aksoy, dijital kanallar üzerinden sağladıkları hizmetlerin de önemine vurgu yaptı. “Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 18 milyon oldu. Bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 440 milyona ulaştı.” dedi.

5G İHALESİNİN ÖNEMİ VE YATIRIM STRATEJİLERİ

5G’nin getireceği faydaları ve ihaleye dair değerlendirmelerde bulunan Aksoy, “5G’ye geçiş sürecinde, ihalenin makul fiyat ve koşullarda, yatırım-yükümlülük dengesi gözetilerek yapılması önem taşıyor.” açıklamasında bulundu. Frekans tahsislerinin yüksek 5G performansını sağlayacak şekilde yapılmasının gerekliliğine dikkat çeken Aksoy, uluslararası ihalelerde ödenen spektrum bedellerinin son yıllarda önemli bir düşüş gösterdiğini vurguladı. Bu bağlamda operatörlerin, makul bedellerle spektrum kullanım hakkı elde edebilmeleri ve şebeke kurulumlarına yönelik daha fazla kaynak ayırabilmelerinin önemine değindi.

5G TEKNOLOJİSİNİN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

Aksoy, 5G’nin kullanıcı deneyimi açısından, önceki nesil teknolojilere göre daha yüksek veri hızları ve daha iyi bağlantı kalitesi sunacağını belirtti. “5G teknolojisi, ağırlıklı olarak, aldıkları hizmetin kalitesi artacak olan birey ve kurumlara fayda sağlayacak.” diyen Aksoy, bu teknolojinin hem bireyler hem de sektörler için önemli faydalar sağlayacağının altını çizdi. Özellikle imalat ve ticaret sektörlerinde 5G’nin iş yapış biçimlerini iyileştirecek ve yeni istihdam alanları yaratacak bir dönüşüm sağlayacağına inanıyor.

5G HAZIRLIKLARI VE PROJELER

Vodafone Türkiye’nin 5G hazırlıkları hakkında bilgi veren Aksoy, “Bu teknolojiyi bugüne kadar 14 ülkede hayata geçirmiş olan Vodafone Grubu’nun global deneyiminden aldığımız güçle 5G’yi ülkemizde kurum ve bireylerin hizmetine sunmak için uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz.” dedi. Bu kapsamda, Tofaş ile gerçekleştirdikleri pilot çalışmalara ve MEXT gibi yeni nesil projelere dikkat çekti. Ayrıca, 5G destekli sistemler ile etkinliklerde müşterilerin deneyimlerini artırdıklarını sözlerine ekledi.

FİBER İNŞAATINA YÖNELİK ÖNERİLER

Fiber altyapının yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Aksoy, “Fiberi ülke genelinde hızla yaygınlaştıracak bir yatırım modeli geliştirilmeli.” ifadelerini kullandı. Ortak altyapı şirketinin kurulmasına yönelik çalışmalara dikkat çekerek, bu tür şirketlerin yatırımları hızlandıracağını düşündüğünü vurguladı. Ayrıca, fiber altyapı ile ilgili lisans uzatım koşullarında adil bir yaklaşım gösterilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Aksoy, “Tüm operatörlere açık ve eşit hizmet veren bir altyapı firmasının varlığı, altyapının en verimli şekilde kullanımını sağlayacak.” şeklinde konuştu.