Vodafone Türkiye’den Dijital Büyüme Raporu

SERVİS GELİRLERİ VE MOBİL ABONE SAYISI

UMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standartı 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri 23,8 milyar TL oldu. Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı ise 25,1 milyon olarak kaydedildi. M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 30,4 milyon seviyesine ulaştı. Faturalı abone sayısı toplamın %81,5’ine denk geliyor ve bu rakam 20,5 milyon oldu. Sabit genişbant hizmetlerinde de kaliteyi artırmaya devam eden Vodafone Türkiye, sabit genişbant abone sayısını 1,4 milyon olarak belirledi.

DİJİTAL MÜŞTERİ SAYISI VE ETKİŞİM VERİLERİ

Vodafone, müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunma amacıyla Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aktif müşteri sayısını 18 milyona çıkardı. Ayrıca, dijital kanalları kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi 330 milyon olarak gerçekleşti.

DİJİTAL SERVİSLERDE BÜYÜME VE MOBİL DATA KULLANIMI

2024-25 mali yılının 3. çeyreğinde Vodafone Türkiye’nin mobil data kullanımı 1.213 petabyte seviyesine ulaştı. Vodafone, dijital servis şirketi olma yönünde de önemli adımlar attı. Yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in kullanıcı sayısı 8.8 milyona yükseldi. Ayrıca, şirketin kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9 milyona, aylık sohbet sayısı ise 30 milyona çıktı.

CEO ENGİN AKSOY’UN DEĞERLENDİRMESİ

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 2024-25 mali yılının 3. çeyrek performansını değerlendirerek, “Türkiye’nin dijital devrimine öncülük etme vizyonuyla bir dönemi daha başarıyla geride bıraktık. Mobil, sabit ve toplam telekomünikasyon sektöründe servis gelirleri bazında en hızlı büyüyen operatör olma hedefimize paralel güçlü bir performans sergiledik. Ekim-Aralık 2024 dönemini kapsayan 3. çeyrekte servis gelirlerimiz 26,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, müşterilerimizin dijital kanallarımızdaki deneyimlerini zenginleştirmeyi sürdürdük. Bu kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayımız 18 milyona ulaştı. Müşterilerimizi yenilikçi ürün ve hizmetlerle en iyi deneyimle buluşturmaya ve ülkemizin dijital hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.