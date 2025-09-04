Vodafone Vakfı, AÇEV ile iş birliği yapıyor

DEPREM BÖLGESİNDE DESTEKLEYİCİ PROJELER

Deprem bölgesindeki çalışmalarıyla ekonomik ve sosyal hayatı destekleyen Vodafone Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle hayata geçirdiği Çocuk ve Aile Merkezleri ile son iki yılda 18 binden fazla çocuk, ebeveyn ve genç kadın üzerinde olumlu etkiler sağladı. Adıyaman ve Gaziantep’teki merkezler devredilirken, Hatay’daki merkez faaliyetlerine devam ediyor. Toplumsal değişim ve gelişim hedefiyle ilerleyen Vodafone Vakfı, bölgede insanların geleceklerine umutla bakmasını sağlayan projelere imza atıyor.

MERKEZLERİN DEVRİ VE FAALİYETLER

Adıyaman’daki merkez, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne; Gaziantep’teki merkez ise Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni işlevlerle devrediliyor. Hatay’da bulunan merkez ise, Vodafone Vakfı ve AÇEV işbirliğiyle faaliyetlerini devam ettirecek. Gaziantep Çocuk ve Aile Merkezi çalışanlarıyla bir araya gelen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Vakıf olarak, 6 Şubat depremlerinden hemen sonra, ‘teknoloji hayatın hizmetinde’ vizyonumuz ve doğal afetlerle mücadele çalışmalarımız kapsamında iş ortağımız AÇEV ile birlikte hızla sahaya koştuk” diyerek bu merkezlerin sağladığı güvenli alanlar ve ailelere kazandırdığı dayanışma gücüne vurgu yaptı.

PSİKOSOSYAL DESTEK VE ETKİ ARAŞTIRMALARI

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ise, “AÇEV olarak erken çocuklukta müdahale alanındaki uzmanlığımız ve afet sonrası destek alanındaki deneyimimizle, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından sahadaydık” dedi. Başyurt, “Vodafone Vakfı’nın değerli destekleriyle Çocuk ve Aile Merkezlerimizi hayata geçirdik. Çok yakında sonuçlarını paylaşacağımız etki araştırmamız, yürüttüğümüz çalışmaların olumlu katkılarını gösteriyor” ifadesinde bulundu. Araştırma, merkezlerin afet bölgesindeki çocuklar ve aileler için önemli modeller oluşturduğunu ortaya koyuyor.

PSİKOSOSYAL DESTEK PROGRAMLARI

Açıklamalara göre, vakfın, afet bölgesindeki bireyleri desteklemek için AÇEV işbirliğiyle Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’da kurduğu Çocuk ve Aile Merkezleri, depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarına yönelik uzman kadrolar ile bilimsel temelli eğitim programları uyguluyor. Bu kapsamda, bölge halkının psikososyal olarak desteklenmesi, çocukların öğrenme kayıplarının telafisi, anne babaların ebeveynlik rollerinin güçlendirilmesi ve genç kadınların desteklenmesi hedefleniyor. Proje ile yaz ve kış dönemlerinde gerçekleştirilen çeşitli aktiviteler sayesinde 18 binden fazla çocuk ve yetişkine ulaşılmış durumda.