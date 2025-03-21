Vodafone Vakfı Hackathon Ödülleri Bükreş’te Sahiplerini Buldu

GLOBAL VODAFONE VAKFI’NIN YARIŞMASI

Global Vodafone Vakfı, daha kapsayıcı bir dijital toplum oluşturma amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 9 Avrupa ülkesinde uluslararası bir hackathon düzenledi. Ödül töreni Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirildi. Türkiye’den birinci olan EcoLeaks takımı, etkinlikte yer aldı. Hackathon, 6-19 yaş arası çocuk ve gençler için düzenlendi ve dereceye girenler ödüllerini Bükreş’te aldı. Bu etkinlik katılımcılara, uluslararası alanda yaratıcılıklarını ve yenilikçi fikirlerini sergileme fırsatları sunmanın yanı sıra deneyim paylaşımı, bilgi alışverişi ve kalıcı dostluklar kurma imkanı sağladı.

YEREL SORUNLARA YENİ ÇÖZÜMLER

“Dijital Uçurumu Kapatmak” temalı hackathon, Türkiye’nın yanı sıra Almanya, Arnavutluk, İspanya, Yunanistan, Hollanda, İtalya, Portekiz ve Romanya’da gerçekleşti. Binlerce katılımcı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve dijital becerilere odaklanarak yerel sorunlara yenilikçi çözümler geliştirdi. Türkiye’de Habitat Derneği işbirliğiyle “Yapay Zeka ile Yarının Şehirleri” adı altında düzenlenen hackathon’u EcoLeaks takımı kazandı. Bu takım, yapay zeka tabanlı su patlaması tespiti projeleri geliştirerek, IoT cihazlarından alınan verileri analiz ediyor ve su sistemlerindeki anormallikleri tespit etmeyi amaçlıyor. Erken uyarı sağlamak, su kaybını azaltmak ve bakım süreçlerini optimize etmek için su akışı, basınç, sıcaklık ve ses verilerini işliyor.

TEKNOLOJİK YETİŞTİRME HEDEFİ

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Habitat Derneği ile birlikte başlattığımız ‘Yapay Zeka Yıldızları’ projesinde amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak” diye belirtti. Süel, gençlerin sadece teknik bilgi edinmeleri değil, aynı zamanda tutkularını ve yenilikçi bakış açılarını etkili çözümlere dönüştürme becerilerini teşvik ettiklerini de vurguladı.

GÖNÜLLÜLER VE ÇOCUKLARA ULAŞIM

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, “Türkiye Vodafone Vakfı ile yürüttüğümüz ‘Yapay Zeka Yıldızları’ projesi sayesinde yüzlerce gönüllü ve binlerce çocuğa ulaştık” diyerek bu projenin gençlerin teknoloji ile ürettikleri yenilikçi çözümlerin uluslararası arenada dikkat çekmesini sağladığını ifade etti. Caldu, akıllı teknolojileri insan yararına kullanma hedefiyle gençlere ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırdıklarını belirtti.

10 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Açıklamalara göre, Vodafone Vakfı Avrupa genelinde ‘Skills Upload Jr. Challenge’ girişimi ile 2021 yılından bu yana 10 milyon kişiye ulaştı. Bu girişim, gençlere dijital beceri ve özgüven kazandırmayı amaçlarken, üretici ve eleştirel düşünmeyi teşvik ediyor. Dijital araçları kullanırken kendilerini güvende ve güçlü hissetmelerine de yardımcı olan bu girişim, eğitmenlerin özel içerik ve teknoloji araçlarına erişim sağlamayı hedefliyor.