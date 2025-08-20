Voleybol Fikstürü Çekimi İstanbul’da Yapıldı

VOLEYBOL SEZONU FİKSTÜR ÇEKİMİ YAPILDI

Gürsoy OLCA, İSTANBUL – Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2025-2026 voleybol sezonunun fikstür çekimi, İstanbul Fişekhane’de gerçekleştirildi. Fişekhane Galeri Salonu’nda düzenlenen bu önemli etkinliğe, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay, TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi, TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı’nın yanı sıra kulüp temsilcileri, antrenörler ve basın mensupları katılım sağladı.

TÜRK VOLEYBOLUNUN BAŞARISI

Fikstür çekiminde konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kulüplerin milli takımların başarısındaki önemini vurguladı. Üstündağ, “Bütün paydaşların varlığı, Türk voleybolunun geldiği noktanın göstergesidir. Takım sporlarında dünya ve Avrupa’da elde edilen başarılar, İstiklal Marşı’mızı okutmuş ve bayrağımızı göndere çekmiştir. Voleybol, tarihe geçecek başarılar kazandı. Bu başarıda kulüplerimiz, antrenörlerimiz ve sponsorlarımızın katkısı esaslıdır. Bu destek, bizi hedeflerimize ulaştırdı” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ EN İYİ LİGLERDEN BİRİ

Üstündağ ayrıca, Türkiye’nin en iyi liglerden birine sahip olduğunu belirtti ve “2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi fikstür çekimine hoş geldiniz. Başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyorum. Avrupa kupalarında her zaman zirvede yer alıyoruz. Kulüplerimiz bu ülkeye uluslararası başarılar kazandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Kura sonucunda oluşan Sultanlar Ligi 1’inci hafta programı da katılımcılarla paylaşıldı.

SULTANLAR LİGİ PROGRAMI

Kura çekimiyle belirlenen Sultanlar Ligi 1’inci hafta karşılaşmaları şu şekilde sıralanmıştır: Göztepe-Nilüfer Belediyespor, Eker Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aras Kargo-Fenerbahçe, Medicana Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor, Beşiktaş-İlbank ve Zerenspor-VakıfBank. Sultanlar Ligi’nde 1’inci devre maçları 5 Ekim-14 Aralık 2025 tarihlerinde, 2’nci devre karşılaşmaları ise 3 Ocak-14 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.

EFELER LİGİ PROGRAMI

Efeler Ligi 1’inci hafta karşılaşmaları ise şu şekilde düzenlenmiştir: Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gebze Belediye, Galatasaray HDI Sigorta-Altekma, Ziraat Bankkart-Fenerbahçe, Medicana On Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank, Spor Toto-Kuşgöz, İzmir Vinç Akkuş Belediye-İstanbul Gençlik Spor ve Gaziantep Gençlik Spor-Rams Global Cizre Belediyespor-İBB Spor Kulübü. Efeler Ligi’nde 1’inci devre karşılaşmaları 18 Ekim-20 Aralık 2025 tarihleri arasında, 2’nci devre karşılaşmaları ise 11 Ocak-22 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.