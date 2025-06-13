Voleybol Genç Erkekler Türkiye Finali Yapıldı

TEKNİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Kayseri’de gerçekleştirilen Voleybol Genç Erkekler Türkiye Final Müsabakaları’nın teknik toplantısı düzenlendi. Toplantı, Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Nihat Ermihan ve Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım katıldı.

FİNAL TARİHLERİ VE FORMAT

Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası Finalleri, 13-18 Haziran 2025 tarihlerinde 16 takımın katılımı ile düzenlenecek. Finallerde grup müsabakaları 13-15 Haziran tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu ve Gevher Nesibe Spor Salonu’nda oynanacak. Eleme müsabakaları ise 16-18 Haziran 2025 tarihlerinde sadece Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayan ve gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.