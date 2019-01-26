Voleybol maçına bombalı saldırı

Afganistan'da voleybol maçına bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Baglan vilayetinin Tala-u Barfak ilçesinde voleybol maçına bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Tala-u Barfak Kaymakamı Abdul Ahmad Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Barfak köyünde voleybol maçı yapılacak alana yerleştirilen bombanın, maç sırasında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ahmadi, 20 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ahmadi, Barfak köyünün Taliban kontrolünde olduğunu vurguladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TRT