Voleybol Maçları Bugün Başlıyor!

VOLEYBOL MÜSABAKALARI

Bugün CEV Şampiyonlar Ligi’nde iki önemli maç bulunuyor. Saat 16.00’da Vero Volley ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. Daha sonra saat 19.00’da Conegliano, Scandicci ile mücadele edecek.

SÜPER LİG HEYECANI

Süper Lig’de de yoğun bir program var. Bugün saat 16.00’da Samsunspor, Eyüpspor ile oynayacak. Ardından saat 19.00’da Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde karşılaşacak. Yine 19.00’da Adana Demirspor, Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca 1. Lig’deki maçlar 16.00’da başlayacak. Bu karşılaşmalardan biri Çorum FK ile Şanlıurfaspor arasında gerçekleşecek.

DİĞER MÜSABAKALAR

Bugün ayrıca Erzurumspor FK, Ümraniyespor ile, Keçiörengücü MKE Ankaragücü ile, Esenler Erokspor İstanbulspor ile, Pendikspor Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Ayrıca Manisa FK, Bandırmaspor ile, Gençlerbirliği Sakaryaspor ile, Iğdır FK Kocaelispor ile ve Amed Sportif Faaliyetler Adanaspor ile mücadele edecek. Boluspor ise Yeni Malatyaspor ile oynamaya hazırlanıyor.

KADIN FUTBOL LİGİ

Kadın futbol liginde de önemli maçlar bulunuyor. Saat 14.00’te ABB Fomget, Galatasaray ile karşılaşacak. Aynı saatte ALG, Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

BİSİKLET VE ATLETİZM ETKİNLİKLERİ

60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun son etabı bugünkü programda yer alıyor. Bu etap Çeşme-İzmir arasında koşulacak. Atletizmde ise Çeşme Maratonu’na 29 ülkeden 2606 sporcu katılacak.

BASKETBOL MÜSABAKASI

Basketbol liginde de bir karşılaşma bulunduğu belirtiliyor. Saat 18.00’de Darüşşafaka Lassa, Semt77 Yalovaspor ile karşılaşacak.