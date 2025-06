Voleybol Maçları Takvimi Merak Ediliyor

VOLEYBOL MİLLİLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ NE ZAMAN?

Voleybol Milletler Ligi maç takvimi, Google’da yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye’nin maç günleri, saatleri ve rakipleri ile ilgili bilgiler merak edilirken, TRT Spor ekranlarında yayınlanacak tüm karşılaşmalar izleyicilere eğlenceli anlar sunacak. 2025 VNL maçları da önemli bir merak konusu oluşturuyor. Kadın Milli Takımımız, grup aşamasında toplam 12 maç yapacak ve bu maçlarda Çin, Türkiye ve Hollanda ev sahipliği yapacak. İlk 8’de yer almayı başaran takımlar, Polonya’da 23-27 Temmuz tarihleri arasında finallerde mücadele edecek.

KADIN MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI

1. Hafta – Çin / Pekin

– 4 Haziran – Fransa vs. Türkiye (07:30)

– 6 Haziran – Türkiye vs. Tayland (14:30)

– 7 Haziran – Türkiye vs. Polonya (11:00)

– 8 Haziran – Çin vs. Türkiye (14:30)

2. Hafta – Türkiye / İstanbul

– 18 Haziran – Dominik Cumhuriyeti vs. Türkiye (19:30)

– 19 Haziran – Kanada vs. Türkiye (19:30)

– 21 Haziran – Güney Kore vs. Türkiye (19:30)

– 22 Haziran – Türkiye vs. Brezilya (19:30)

3. Hafta – Hollanda / Apeldoorn

– 9 Temmuz – Hollanda vs. Türkiye (21:30)

– 11 Temmuz – Çekya vs. Türkiye (21:30)

– 12 Temmuz – Türkiye vs. İtalya (20:00)

– 13 Temmuz – Sırbistan vs. Türkiye (21:00)

ERKEK MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI

Erkek Milli Takımımız, grup maçları kapsamında Çin, Bulgaristan ve Japonya’da mücadele edecek. İlk 8’e kalan takımlar, 30 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Çin’in Ningbo kentindeki finallere katılacak.

1. Hafta – Çin / Xi’an

– 11 Haziran – Sırbistan vs. Türkiye

– 13 Haziran – Hollanda vs. Türkiye

– 14 Haziran – Polonya vs. Türkiye

– 15 Haziran – Çin vs. Türkiye

2. Hafta – Bulgaristan / Burgaz

– 25 Haziran – Türkiye vs. Arjantin

– 26 Haziran – Türkiye vs. ABD

– 28 Haziran – Türkiye vs. Almanya

– 29 Haziran – Türkiye vs. Bulgaristan

3. Hafta – Japonya / Chiba

– 16 Temmuz – Türkiye vs. Japonya

– 17 Temmuz – Türkiye vs. Brezilya

– 19 Temmuz – Türkiye vs. İran

– 20 Temmuz – Türkiye vs. Kanada