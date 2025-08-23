Voleybol Şampiyonası 22 Ağustos’ta Başladı

ŞAMPİYONANIN BAŞLANGICI VE MAÇ PROGRAMI

Dünya Voleybol Şampiyonası 22 Ağustos’ta başlayarak, Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı için yeni bir mücadele sürecini başlatıyor. Milli takım, bugün TSİ 15.30’da İspanya ile karşılaşacak. Türkiye, E grubunda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek. Takım, ilk grup aşamasından sonra 25 Ağustos Pazartesi günü TSİ 15.30’da Bulgaristan ile ve 27 Ağustos Çarşamba günü 12.00’de Kanada ile savaşacak.

MİLLİ TAKIM KADROSUNUN GÜÇLÜ İSİMLERİ

Milli takım kadrosunda yer alan isimler arasında Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın bulunuyor. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar, son 16’ya kalacak. Bu aşamadan itibaren A-H, D-E, B-G ve C-F şeklindeki eşleşmelerde, grupların birincileri diğer grupların ikincileri ile karşı karşıya gelecek. Galip gelen takımlar çeyrek finale yükselecek.

TURNUVANIN SEYRİ VE TARİHİ

Bu aşamanın ardından şölen yarı final, üçüncülük ve final maçları ile devam edecek. Turnuvanın sonu ise 7 Eylül’de gerçekleşiyor. Maçlar, Bangkok, Phuket, Chiang Mai ve Nakhon Ratchasima gibi farklı kentlerde oynanacak. Türkiye’nin grup aşaması, Nakhon Ratchasima’da düzenlenecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu turnuvaya ilk kez 2006 yılında katılmış ve o yıl 10’uncu olarak tarihe geçmiştir. Önceki yıllarda ise 2010’da 6’ncı, 2014’te 9’cu, 2018’de 10’uncu, 2022’de 8’inci sırada tamamlamıştır.