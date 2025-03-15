Voleybol Takımı Türkiye Finallerine Katılıyor

HÜRRIYET ORTAOKULU’NUN BAŞARISI

Hürriyet Ortaokulu mini kız voleybol takımı, 2024 yılının Aralık ayından itibaren gösterdiği başarılı performansla Çanakkale’de gerçekleşecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Bu başarı, Düzce’yi gururlandırarak bir ilki yaşatıyor. Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, sportif faaliyetlerdeki üstün başarılarıyla Düzce’nin sembolü olmaya ve adını tüm Türkiye’ye yaymaya devam ediyor.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA GİDEN YOL

Sporcu kızlar, 2024 yılının Aralık ayında il birinciliğini kazandıktan sonra, Türkiye Şampiyonasına giden yolda Bolu’da gerçekleştirilen grup müsabakalarında birçok ili geride bıraktı. Hürriyet Ortaokulu’nun minik voleybolcuları; Buglem Ay, Tuğçe Beren Zengin, İlkyaz Eflin Kafalı, Mina Koroş, Cemre Ece Dağcı, Zeynep Azra Bayraktar, Zeynep Şahihşah, Ela Buglem Ak, Gokçe Gül ve Eylül Yılmaz, antrenörleri Bünyamin Kahraman’ın rehberliğinde başarılarını pekiştirdi.

TARİHİ BİR AN

Düzce tarihinde önemli bir başarıya imza atan sporcular, 17-21 Nisan tarihlerinde Çanakkale’de yapılacak Türkiye Şampiyonasında Düzce’yi temsil edecek. Bu fırsat, Hürriyet Ortaokulu öğrencilerinin her alanda ne kadar yetenekli olduklarını bir kez daha gözler önüne serecek.