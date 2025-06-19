Haberler

Voleybol Turnuvası Sonuçlandı, Şampiyon TOKİ

VOLEYBOL TURNUVASI TAMAMLANDI

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, ‘Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma-2’ projesi kapsamında voleybol turnuvası düzenledi. Turnuva, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz’ın katılımıyla başladı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ

Toplam 5 gün süren ve 16 müsabakanın yapıldığı voleybol turnuvasında TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi birinciliği kazandı. Hüseyin Erçelebi Anadolu Lisesi ikincilik elde ederken, Salih Zeki Anadolu Lisesi ise üçüncülüğü elde etti. Müsabakalar tamamlandığında, dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere kupa ile madalya verildi.

HAKEMLERE ANISINA HEDİYELER VERİLDİ

Turnuva boyunca görev alan hakemler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü anısına çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Bu organizasyon, gençlerin sporla bir araya geldiği önemli bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

ÖNEMLİ

Haberler

F. Erdoğan, Rize’de Doğmuştur

Fatih Erdoğan, 1978 doğumlu bir iş adamıdır. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe öne çıkarken, Pasifik Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak önemli projelere imza atmıştır.
Haberler

Giresun’da Baba Hayatını Kaybetti

Giresun'da denizde kaybolan 10 yaşındaki Toprak Derme'nin cesedine ulaşıldı. Aynı zamanda yoğun bakımda tedavi gören babası Celal Derme de hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.