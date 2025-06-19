Voleybol Turnuvası Sonuçlandı, Şampiyon TOKİ

VOLEYBOL TURNUVASI TAMAMLANDI

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, ‘Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma-2’ projesi kapsamında voleybol turnuvası düzenledi. Turnuva, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz’ın katılımıyla başladı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ

Toplam 5 gün süren ve 16 müsabakanın yapıldığı voleybol turnuvasında TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi birinciliği kazandı. Hüseyin Erçelebi Anadolu Lisesi ikincilik elde ederken, Salih Zeki Anadolu Lisesi ise üçüncülüğü elde etti. Müsabakalar tamamlandığında, dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere kupa ile madalya verildi.

HAKEMLERE ANISINA HEDİYELER VERİLDİ

Turnuva boyunca görev alan hakemler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü anısına çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Bu organizasyon, gençlerin sporla bir araya geldiği önemli bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.