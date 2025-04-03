Voleybol Yıldızlar Grup Şampiyonası Denizli’de

Voleybol Kulüpler Yıldız Erkekler Grup Şampiyonası, 04-06 Nisan 2025 tarihlerinde Denizli’de düzenlenecek. Şampiyona, Hasan Güngör Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek ve farklı şehirlerden 4 takım ile toplamda 56 sporcunun katılması bekleniyor. Türkiye Voleybol Federasyonunun 2024-2025 Faaliyet Takviminde yer alan bu organizasyon, Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

ŞAMŞİYONADA MÜCADELE EDEN TAKIMLAR

04-06 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan şampiyonada Aydın, Manisa, Muğla ve Denizli’den 4 takım, yarı finale kalmak için mücadele edecek. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakaları organize ediyor. Müsabakaların teknik toplantısı ise 03 Nisan 2025 Perşembe günü İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak.

SPORUN YERİ

Denizli, bu şampiyonayla birlikte spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma potansiyelini bir kez daha gözler önüne serecek. Genç sporcular, bu yarışmada yeteneklerini sergileyerek ilerleyen dönemlerde profesyonel voleybol kariyerlerinde önemli bir adım atmayı hedefliyor.