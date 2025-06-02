Volkan Ahmet Narinç, Hakemliğe Veda Etti

VEDA MAÇI İLE KARYERİNE SON VERDİ

Manisa bölgesinin Süper Lig üst klasman yardımcı hakemi Volkan Ahmet Narinç, Sipay Bodrumspor-Beşiktaş karşılaşması ile aktif hakemliğe veda etti. Narinç, 2013 yılında FİFA kokartı alarak profesyonel hakemlik hayatına önemli bir adım attı. 12 yıl boyunca büyük ölçüde Süper Lig’de birinci yardımcı hakem olarak görev yaptı. Aynı zamanda 1. Lig’de de aktif olan Narinç, VAR hakemliği ve Türkiye Kupası maçlarında da görev aldı.

KARİYERİ BOYUNCA BİRÇOK MAÇTA GÖREV YAPTI

Manisa bölgesindeki Süper Amatör küme maçlarında orta hakemlik yapan Narinç, profesyonel hakemlik kariyerine 21 Mart 1999 tarihinde 3. Lig Kemalpaşa-Sapanca Gençlikspor maçıyla başladı. İkinci yardımcı hakem olarak görev yaptığı bu karşılaşma, kariyerinin ilk adımı oldu. Profesyonel hakemlik kariyeri boyunca 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig, Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere toplamda 575 maçta görev aldı. Volkan Ahmet Narinç, kariyerini üst klasman yardımcı hakem olarak 2024-2025 sezonunun son maçı olan Sipay Bodrumspor-Beşiktaş karşılaşması ile tamamladı.

AİLESİYLE DUYGULU ANLAR YAŞADI

Narinç’in son maçında ailesi ona destek oldu ve bu özel anı çiçeklerle kutlayarak hakemliğe veda etti. Bu veda, hem onun kariyerinin sonu oldu hem de 12 yıllık hakemlik serüveninin hatırlanmasını sağladı.