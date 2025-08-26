Volkan Büyükhanlı, Bodrum’da yatırımlar yapıyor

VOLKAN BÜYÜKHANLI’NIN KİMLİĞİ VE EĞİTİMİ

Volkan Büyükhanlı, Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik şirketlerinden biri olan Büyükhanlı İnşaat’ın varislerinden biri olarak dikkat çekiyor. İş dünyasında aktif bir rol üstlenen Bu kişi, kimliği ve faaliyet alanlarıyla ilgili sorular sıkça gündeme geliyor. Volkan Büyükhanlı, Ankara’da dünyaya gelmiştir ve burada eğitimini tamamlamıştır. Üniversite eğitimine Bilkent Üniversitesi’nde devam etmiştir. Ayrıca, 2008 yılında Sanem Büyükhanlı ile evlenmiş, bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştur.

TURİZM ALANINDA YATIRIMLAR

Genç yaşına rağmen Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Bodrum’da yaptığı yatırımlarla dikkat çekmeyi başarmıştır. Fuga Otel’in işletmesini devralarak sektöre giriş yapan Büyükhanlı, beach partileri ve lüks hizmet anlayışı ile öne çıkmıştır. Bunun yanı sıra, dünyaca ünlü markaların bulunduğu Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa otelinin yatırımcıları arasında yer alarak sektördeki mevcut konumunu güçlendirmiştir. Volkan Büyükhanlı’nın bu yatırımları, onu vizyon sahibi bir yatırımcı olarak göstermektedir.

Volkan Büyükhanlı’nın turizm yatırımlarının yanı sıra inşaat ve mülk yönetimi sektöründe de faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Bu alanlardaki çalışmaları, onun çok yönlü bir iş adamı olduğunu ortaya koyuyor.