Volkan Çetinkaya, 1983’te doğmuştur. 2025’te Survivor’a dönmüştür. Beden Eğitimi Öğretmeni olarak çalışmaktadır. Çocuklar ve yetişkinler için eğitim veriyor. Özel hayatı gizli kalmıştır. Çocuğu olup olmadığı kesin değil

VOLKAN ÇETİNKAYA’NIN HAYATI VE KAMP İLGİSİ

Volkan Çetinkaya, 1983 yılında Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını başarıyla tamamlayan Çetinkaya, üniversiteden mezun olduktan sonra kariyerini tamamen spor üzerine şekillendirmiştir. Çocukluğundan beri sporun iç içe olduğu bir yaşam sürmüş olan Volkan, profesyonel kariyerinde de bu alandan uzaklaşmamıştır. Survivor 2017 sezonunda kazandığı popülariteden sonra, 2025 yılındaki yarışmaya Gönüllüler Takımı’nda yer alarak yeniden geri dönmüştür.

VOLKAN ÇETİNKAYA’NIN FİZİKSEL DURUMU VE MESLEĞİ

Volkan Çetinkaya, 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Buna rağmen oldukça formda ve dinç bir vücuda sahiptir. Fiziksel dayanıklılığı ile genç yarışmacılara meydan okuyacak bir kondisyon sergileyen Volkan, bu özelliği sayesinde Survivor gibi zorlu koşulların hâkim olduğu bir yarışmada dikkat çekmektedir. Çetinkaya’nın asıl mesleği beden eğitimi öğretmenliği olup, uzun yıllardır antrenörlük de yapmaktadır. Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik spor eğitimleri veren Volkan, bu alanda deneyimli biridir.

ÖZEL HAYATI HAKKINDAKİ SIR PERDESİ

Volkan Çetinkaya’nın özel hayatı ile ilgili çok fazla bilgi kamuoyuna yansımamıştır. Kendi yaşamına dair detaylarla ilgili olarak, “Çocuğu olup olmadığına dair resmi veya kesin bir açıklama yoktur” denilebilir. Bu; Volkan’ın özel hayatını gizli tutma isteğinin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.