Volkan Demirel Açıklama Yaptı

VOLKAN DEMİREL’DEN AÇIKLAMALAR

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Volkan Demirel, gündemde yer alan ‘Mourinho’nun ekibine katılacak’ iddialarına netlik kazandırdı. Tecrübeli futbol adamı, Fenerbahçe’de geçen sezonun ardından yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’de kötü geçen sezon sürecinin ardından, teknik direktör Jose Mourinho’nun yardımcıları görevlerinden ayrılmıştı. Demirel’in, Portekizli teknik adamın ekibine katılacağına dair iddialar gündeme geldiği bir dönemde, eski futbolcu Sabah’a mülakat verdi.

FENERBAHÇE’YE DÖNÜŞ İHTİMALI

Demirel, Fenerbahçe’de görev almak istediğini sık sık dile getirse de, her seferinde “Doğru zamanda” ifadesini kullanarak taraftarları heyecanlandırmıştı. Ona, “Doğru zaman ne zaman?” sorusu yöneltildiğinde ise gülerek “Allah bilir” yanıtını verdi. Bu cevapla birlikte, Demirel’in geleceğe dair belirsizlik üzerine esprili bir yaklaşım ortaya koyduğu gözlendi.

Jose Mourinho’nun ekibine katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Demirel, “Bu saatten sonra ben kimsenin ekibinde olmak istemiyorum” diyerek net bir duruş sergiledi. Ayrıca, “Bu sezon için bir planınız var mı?” sorusuna “Bakalım zaman gösterecek” diyerek belirsizliğini sürdürdü. Böylece, futbol dünyasında dikkat çeken bu açıklamalar, Demirel’in kariyerinin geleceği üzerine soru işaretleri bırakıyor.