Volkan Demirel, Barış Alper Hakkında Konuştu

VOLKAN DEMİREL’DEN BARIS ALPER YILMAZ AÇIKLAMALARI

Teknik direktör ve spor yorumcusu Volkan Demirel, Galatasaray’da forma giyen Barış Alper Yılmaz ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. NEOM SC adlı Suudi Arabistan kulübünün Barış Alper’e yönelik ilgisi hakkında bilgi veren Demirel, “Benim bildiğim Barış Alper’e NEOM tarafından yapılan bir teklif var, Galatasaray’dan yapılan bir teklif de var. Ben rakamları da az çok biliyorum. Galatasaray’ın daha büyük beklentisi var. Doğrudur da bu. Hedefiniz başka bir yerse Barış gibi bir oyuncuyu tutmak istersiniz” ifadelerini kullandı.

BARIS ALPER’İN KADRODA OLMAMASI TRANSFER DETAYLARINI GÖSTERİYOR

Barış Alper’in Kayserispor maçında kadroya alınmamasını, transfer sürecinin sonlandığına dair bir işaret olarak yorumlayan Demirel, “Barış Alper’i kadroya almadılarsa bence o iş bitmiş. Bundan sonra bu işten hayır da gelmez. İlk teklif 25, ikinci teklif 35+5, Barış’a teklif edilen de 10 milyon Euro. Galatasaray’ın istediği de 60 milyon Euro” dedi.

MAAŞ DENGESİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Barış Alper’in transferinin yanı sıra, maaş dengesi konusuna da dikkat çeken Demirel, “Barış Alper bence gider. Kalması da sağlıklı değil şu an” diye açıkladı. Osimhen’in maaşının, oyuncuları rahatsız edebileceği konusuna da değinerek, “Barış Alper’in gitmek istemesi normal, maaş dengesini iyi kurmak lazım. Sadece Galatasaray için söylemiyorum bunu” şeklinde görüş belirtti.