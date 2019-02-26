Volkan Demirel, Beşiktaşlılarla tartıştı

Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, bu sefer de Beşiktaş taraftarıyla tartıştı.
Volkan Demirel’in taraftarlarla tartışmaya girmesi, objektiflere de kare kare yansıdı.
Fenerbahçe’nin 37 yaşındaki kalecisi Volkan Demirel, maç öncesi ısınma esnasında Beşiktaşlı taraftarlarla tartıştı. Kale arkasında bulunan Beşiktaşlı taraftarların tepkisine maruz kalan Volkan Demirel sert tepki gösterdi.
Isınma sırasında kale arkasında bulunan Beşiktaşlı taraftarların kendisine küfür etmesi üzerine Volkan Demirel siyah beyazlı taraftarlara tepki gösterdi.